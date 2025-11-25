El 'baby-Mallorca' irrumpe con fuerza

Jan Virgili, Pablo Torre y Mateo Joseph. El primero tiene 19 años y los otros dos, 22. Los tres han llegado este verano al Mallorca y fueron titulares el pasado sábado en La Cerámica. Fue la primera vez en la temporada que los tres jugadores salieron juntos de inicio. No lo habían hecho hasta ahora, en gran parte, debido a las suplencias del mediapunta cántabro. El buen primer tiempo que cuajaron los bermellones ante el Villarreal fue de lo mejor que se ha visto en este curso. Y en buena medida, el mérito fue de los 'niños promesa'.

El Mallorca necesitaba juventud y frescura. Y Ortells, cuyo trabajo es cuestionado por algunos sectores del mallorquinismo, la trajo este verano. Estos tres chicos deben ser el complemento perfecto a la experiencia y la veteranía de futbolistas como Raíllo, Valjent o Muriqi. Arrasate debía atreverse a juntarlos en algún momento y La Cerámica fue el escenario de la prueba. La realidad es que aprobaron el examen con creces. El tecnico de Berriatua ya tiene la comprobación de que juntar a los tres jóvenes funciona.

Pablo Torre estaba obligado a dar un paso adelante y así fue. El cántabro fue titular por primera vez desde la jornada ocho y no decepcionó. Dejó una buena asistencia a Samu Costa en la acción del 1-1 y la sensación de que, si coge regularidad, puede alcanzar su mejor nivel. El propio jugador aseguró en una entrevista a este diario que esa versión que tanto esperan los aficionados de él llegará. La Cerámica puede ser el inicio de su redención.

Mateo Joseph estuvo en su línea. El jugador cedido por el Leeds United hace justo todo lo que se le pedía a Cyle Larin. Es de esos delanteros que es un auténtico incordio para la defensa contraria. No deja de morder ni de presionar en ningún momento. Tampoco da ningún balón perdido. Y ya sea en punta o partiendo desde la banda, aporta velocidad y profundidad. Además, es el complento perfecto para un Muriqi que ansiaba un acompañante de estas características desde hace varias temporadas.

Y por último, Jan Virgili. Qué necesario era un extremo como el catalán. Con descaro, atrevimiento y desborde. Se marche o no de su par cuando encara, la sensación de amenaza que causa en los rivales ya es una gran ventaja para el Mallorca. La jugada del gol ante el Villarreal lo demuestra: con una conducción rápida hacia dentro, el internacional sub-21 hundió a la defensa del conjunto 'groguet' y se la dejó de tacón a Pablo Torre para que este asistiera a Samu Costa. Su aportación en el tanto no cuenta para las estadísticas, pero acciones de este tipo son fundamentales a la hora de armar un ataque con peligro.

La Cerámica dejó patente que los bermellones tienen en estos tres chicos un aire fresco que puede ayudar al equipo a ir por el camino adecuado. Si Arrasate consigue darles continuidad y encajarlos con la vieja guardia, la chispa que aportan puede convertirse en una de las mejores noticias del curso para el Mallorca.