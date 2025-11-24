El Mallorca quiere que Son Moix sea una fiesta ante Osasuna

El Mallorca quiere incentivar la presencia de aficionados este próximo sábado en Son Moix, en donde recibe a Osasuna a partir de las 14:00 horas, en partido de la jornada 14 de Primera División. El duelo ante el conjunto navarro se vivirá como algo más que un simple encuentro de Liga: el Estadi Mallorca Son Moix se transformará desde el mediodía en un gran punto de reunión para el mallorquinismo, con una amplia oferta de actividades y promociones pensadas para disfrutar antes, durante y después del choque, en uno de los últimos compromisos del año en casa.

Descuentos y paella gratuita para calentar el ambiente

Con el objetivo de llenar al máximo las gradas, el club ha activado una promoción para sus abonados: cada socio podrá adquirir dos entradas con un 30 % de descuento para el partido frente a Osasuna, una invitación directa a que familiares y amigos se sumen al ambiente de Son Moix. Además, a partir de las 12:00 horas, todos los aficionados que cuenten con entrada o abono tendrán la posibilidad de degustar una paella gratuita, siempre y cuando hayan retirado previamente su ticket. Estos se podrán recoger en el Área del Abonado desde el jueves, en horario de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30, y el propio sábado en las taquillas del estadio a partir de las 11.00 horas, hasta fin de existencias.

El plan se completa con una Fan Zone en la que la música será protagonista gracias a las actuaciones en directo de Banda Loop y las sesiones de DJ Cupper, encargados de poner banda sonora a la previa. En este espacio, así como en el Mallorca Sports Bar, habrá además una promoción especial de 2x1 en cerveza Estrella Damm, pensada para que el ambiente festivo no decaiga en ningún momento.

Sorteos y ofertas en el Mallorca Sports Bar

El Mallorca Sports Bar también se suma a la jornada con una oferta gastronómica dirigida tanto a peñas como a familias. Se ha preparado un combo especial de hot dog + Estrella Damm por 4 euros y un pack familiar 2x1 de hamburguesa + agua, una opción pensada para quienes acudan al estadio con niños. Precisamente los más pequeños tendrán su propio espacio en la explanada del Sports Bar, donde se instalarán un campo de fútbol hinchable y diferentes actividades multideportivas para que disfruten antes de que el balón eche a rodar.

Además, todos los asistentes al encuentro participarán automáticamente en dos sorteos de alto atractivo. Por un lado, se sortearán experiencias en el Hospitality Ikono Premium Club para dos personas, que permitirán vivir un partido desde una zona exclusiva y con servicios diferenciados. Por otro, se ofrecerá un Meet & Greet con un jugador del primer equipo, una cita que brinda a los aficionados la posibilidad de conocer de cerca a uno de sus ídolos rojillos.

Con esta batería de iniciativas, el Mallorca busca que el partido ante Osasuna se convierta en una auténtica fiesta de la afición, en la que el fútbol sea el eje de un día completo de convivencia, ocio y sentimiento mallorquinista en Son Moix.