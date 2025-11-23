Raíllo ya acumula demasiados errores

Antonio Raíllo salió ayer en la foto de los dos goles que encajó el Mallorca en La Cerámica. En el primero, un error de entendimiento con Mojica provocó un rechace que le dejó el balón en bandeja a Gerard Moreno para que pusiera el 1-0. Y en el segundo, rompió el fuera de juego en primera instancia y después dejó un balón muerto en el área pequeña que Tani Oluwaseyi aprovechó para marcar a placer el tanto de la victoria para el Villarreal.

Es evidente que el capitán bermellón no está al nivel que ha demostrado en los últimos años. Y el Mallorca lo está pagando. Lo hizo ayer, sin ir más lejos. Lo hizo también en el encuentro frente al Espanyol de la cuarta jornada, en el que el cuadro balear igualó un 2-0 en contra y acabó perdiendo con un penalti muy evitable cometido por el cordobés.

Otra demostración de esta caída en su rendimiento es lo mal que lo pasa el equipo con los centros laterales. Tanto Raíllo como Valjent eran una garantía en esta faceta. Y este curso no lo están siendo. Los de Arrasate sufren una barbaridad cada vez que un balón se pasea por el área sin que nadie sea capaz de despejarlo.

El propio jugador dijo tras la dura derrota ante el Betis que había que "mirarse el ombligo" y admitió que se había "perdido la solidez defensiva". Seguramente él mismo sea consciente de que parte de culpa de esa fragilidad que está mostrando el Mallorca en ciertos momentos es suya. Así lo reflejó su rostro tras el segundo gol del Villarreal.

Está faltando contundencia en momentos importantes. Frente al Espanyol, un partido que podría haber sido una victoria terminó en derrota por un error individual del capitán. Ayer, en el feudo de un equipo que ha cuajado su mejor inicio de la historia en LaLiga, era vital no cometer fallos ante un rival al que no se le puede regalar nada. Y Raíllo los cometió.

Para que este Mallorca se acerque a su mejor versión, es primordial que vuelva la mejor del cordobés. El capitán fue el sostén de los bermellones en muchas ocasiones y ahora ha dejado de serlo.