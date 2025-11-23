Brotes verdes en el Mallorca

Me gustó el Mallorca en Villarreal. Me gustó el planteamiento de Jagoba Arrasate y me gustaron especialmente algunos jugadores.

Lástima del resultado final porque, siendo lo más sincero posible, creo que el empate hubiera sido lo más justo.

La apuesta por un ataque con movilidad en detrimento del juego estático para Muriqi me pareció interesante, aunque restara efectividad, como lo demuestra que el gol lo marca un centrocampista de corte defensivo como es Samu Costa.

Pero, especialmente me quito el sombrero ante un futbolista de la talla y el compromiso de Samu Costa. El portugués está en todas: da y recibe, trabaja de manera incansable, se sacrifica como el que más, que suele ser él, y ahora hasta marca goles.

Atisbo brotes verdes en el equipo bermellón una vez cumplido el primer tercio de la temporada. El equipo se ha dado cuenta de que no habrá cambios y ha empezado a ponerse las pilas con el objetivo de abandonar la zona peligrosa.

Faltan puntos, pero jugando así intuyo que estos llegarán y que se saldrá de la zona media baja de la clasificación.

La solvencia defensiva ha vuelto a pesar del doble error de Raíllo en el segundo gol del Villarreal: es el hombre que rompe la posibilidad del fuera de juego y luego va al suelo entregando el balón al autor del segundo gol rival. La próxima cita será ante Osasuna en duelo directo por no caer en el pozo. Atentos a los brotes verdes.