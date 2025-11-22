Villarreal-Mallorca: Visita para cerrar heridas

El Mallorca quiere olvidar el bochorno histórico del curso pasado en La Cerámica. Con el recuerdo en la retina de haber encajado cuatro goles en siete minutos y 26 segundos, los bermellones visitan al Villarreal en el partido que cerrará la jornada de este sábado (21:00 horas/DAZN).

Después dos semanas con un ambiente mucho más distendido en Son Bibiloni que en los dos anteriores parones, el conjunto de Arrasate llega al encuentro frente al equipo ‘groguet’ con la oportunidad de lograr dos victorias consecutivas por primera vez este 2025. Será el partido, a priori, más complicado de los que quedan al Mallorca antes de que finalice el año. Tras el duelo frente a los de Marcelino, el cuadro balear tiene por delante cuatro partidos de Liga y uno de Copa del Rey (que serán dos si vence el Numancia) en los que pasan buena parte de sus opciones para acercase al objetivo de la permanencia. Osasuna, Oviedo, Elche y Valencia serán los siguientes tras el choque ante el Villarreal.

Sumar en La Cerámica será una tarea complicada para los bermellones. Principalmente, porque se enfrentan al tercer clasificado de LaLiga. Un equipo que, en su feudo, ha ganado todos sus partidos excepto uno, en el que el Betis le empató en el descuento después de haberse puesto con un 2-0 a favor.

Los de Marcelino manejan muchos registros. El mejor, sin duda, el del contraataque. De hecho, es el equipo que más goles ha marcado de esta manera en el campeonato, con cinco. Basta con recordar el partido de la pasada campaña para darse cuenta del peligro que llevan en este tipo de situaciones. El segundo, tercer y cuarto tanto fueron a través de tres transciones rápidas que dejaron totalmente noqueados a los de Arrasate.

El de Berriatua cuenta para la cita con los mismos efectivos que estuvieron en la última victoria ante el Getafe. Leo Román, Toni Lato y Kumbulla continúan siendo baja. Respecto a los internacionales, es posible que Mojica o Muriqi descansen. Ambos se entrenaron tan solo este viernes después de haberse marchado con sus respectivas selecciones. De hecho, el colombiano ya partió desde el banquillo en el triunfo del Mallorca en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla (1-3), el primero que jugaron los bermellones tras el anterior parón internacional. En aquel duelo, Maffeo jugó en el lateral izquierdo y Mateu Morey lo hizo en el derecho. Es probable que Jagoba repita esta noche la fórmula. También se prevé que vuelva a jugar Mascarell en el doble pivote junto a Samu Costa.

Una victoria en La Cerámica sería un buen chute de autoestima para el Mallorca antes de afrontar un tramo importante de la temporada. Pero enfrente estará un equipo que puede cuajar el mejor inicio de su historia en LaLiga si consigue el triunfo.