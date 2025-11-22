Fútbol | RCD Mallorca
Samu Costa: "Es un poco ingrato irse sin puntos"
El autor del gol del Mallorca en la derrota contra el Villarreal asegura que el plan de partido les ha salido "bien"
Samu Costa ha conseguido su segundo gol del curso en la derrota del Mallorca a la difícil visita al campo del Villarreal por 2-1. El jugador portugués asegura que la derrota es injusta: "Hemos tenido un poco de mala suerte. Hemos hecho un gran partido y hemos jugado muy comprometidos. Tuvimos ocasiones para el 1-2. Nos vamos con cero puntos y es un poco ingrato. Hay que seguir trabajando, pero estoy muy orgulloso de los compañeros y del míster, que ha tenido un plan muy bueno".
"No diría que hemos sufrido. Creo que hemos estado cómodos en bloque bajo. Nos ha salido bien el plan de partido, solo faltaban los puntos. Igual podríamos haber marcado una ocasión más", asegura el futbolista luso en declaraciones a DAZN tras acabar el encuentro.
Samu Costa ha reforzado a Jagoba Arrasate: "Desde que el míster ha llegado a este club toda la gente lo quiere mucho y nosotros queremos que esté aquí mucho más tiempo".
