Futbol | Primera Divisió
L'Opinió de Ricard Pla del Villarreal-Mallorca: Malgrat tot, bona imatge
Vedat Muriqi i Sergi Darder, dos jugadors gairebé intocables, asseguts a la banda i substituïts per dos suplents habituals: Antonio Sánchez i Pablo Torre. Uns diran que ha estat un atac d’entrenador i altres una decisió presa per Jagoba Arrasate amb un grau alt de responsabilitat. Una intervenció a l’onze titular que va significar firmar una primera part excel·lent amb un bon gol de Samu Costa i amb clares oportunitats per anar-se’n als vestidors amb avantatge si Mateo Joseph, Pablo Torre o Antonio Sánchez haguessin tengut més puntería. Però el més important és que el Mallorca va fer una de les millors parts de la temporada en el concepte de competir i sobretot fer-ho davant un equip superior tècnicament. Això és el mínim que se li ha d’exigir a un equip professional: competir.
La segona part ja va ser una altra cosa. El Mallorca es va fer molt endarrere i el Vila-real començà a tenir més possessió de pilota. Així i tot la concentració i la bona col·locació de la defensa va fer que els de Marcelino hi haguessin de posar tot el que tenien a la banqueta. El Vila-real va guanyar a partir de la profunditat de la plantilla davant un Mallorca que té molts pocs recursos i això no és culpa de l’entrenador. Arrasate va moure l’equip i li va sortir gairebé tot, però no va bastar davant la qualitat tècnica i del potencial ofensiu de l’equip valencià. Llevat d'algunes frivolitats de Mojica i una de les poques badades defensives de Raíllo, el mallorquinistes mostraren compromís, tenint en compte que el rival és un equip Champions.
El Mallorca haurà de seguir lluitant per mantenir la categoria, però malgrat tot va deixar una bona imatge i bones sensacions. Per tant la pròxima jornada es presenta una bona oportunitat per seguir avançant en l’objectiu i sumar de tres. No serà fàcil, arriba l’Osasuna
