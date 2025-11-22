Jagoba Arrasate: "Si seguimos así los resultados llegarán"

A pesar de la derrota, Jagoba Arrasate se muestra satisfecho con la versión de sus jugadores. "Creo que cuando pierdes no puedes estar contento, pero el equipo sigue evolucionado y hemos estado cerca de puntuar ante un grandísimo rival", asegura el técnico bermellón.

El Mallorca compitió en la primera parte. Se recompuso al tanto inicial groguet, pero en la segunda mitad los de Marcelino presionaron más para hacerse con la victoria. "El equipo ha hecho una gran primera parte. Tras el descanso nos ha faltado tener algo más de balón y amenaza. Es difícil sostenerlos durante los noventa minutos. Ha sido una pena al final. Veo al equipo entero y cada vez mejor. Hay que seguir así porque entramos en un tramo muy importante y si seguimos evolucionando podremos sacar puntos", afirma.

Arrasate no se consuela, pero mira el lado bueno del encuentro: "Hemos hecho un buen partido y si seguimos así los resultados llegarán. Veo que el equipo se maneja en otros contextos mejor que antes. Hemos defendido y atacado muy bien. Hemos hecho un buen gol y hemos tenido ocasiones en el primer tiempo para ponernos por delante".

El empuje del Villarreal y los cambios hicieron que se decantara la balanza: "Habían dado un paso al frente. Cuando pasa eso no amenazas tanto y ganan metros. Defendíamos relativamente bien. Recuerdo una parada de Lucas, pero tampoco tenían muchas ocasiones. Al final los cambios les han dado un impulso y en esa jugada ha llegado el 2-1, pero creo que ha sido fruto sobre todo del cansancio".

"Nos marchamos de vacío, pero lo que hemos trabajado lo hemos hecho. El año pasado nos destrozaron. No queríamos que pasara lo mismo, hemos tenido un dibujo en ataque y otro defensa. El equipo lo ha interpretado bien y lo llevábamos a cabo, pero es difícil sostenerlos durante tanto tiempo", subraya.

Sobre Samu Costa, el autor del gol, ha tenido buenas palabras: "Ha metido dos goles que no han servido para nada porque hemos perdido en esos choques. A nivel táctico sabemos su ímpetu, su intensidad y sus virtudes. A veces hay que pararlo. Ha hecho lo que hemos trabajado durante la semana y hoy ha hecho un buen partido"