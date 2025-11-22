Antonio Sánchez: "El equipo ha vuelto a dar una imagen que se había perdido"

Antonio Sánchez ha dejado claro que, a pesar de la derrota frente al Villarreal (2-1), este es el camino que tiene que seguir el Mallorca. “Nos vamos fastidiados porque con el esfuerzo que hemos hecho nos vamos de vacío. Es un momento en el que nos toca hacer esto, en la línea del partido pasado. Ser agresivos, estar juntos y ser un equipo incómodo, porque la situación es lo que nos pide. Ya lo hicimos contra el Getafe y hoy lo hemos hecho en una situación un poco más difícil, fuera de casa y contra un rival que es totalmente distinto. En eso no se le puede reprochar nada al equipo”, ha declarado el jugador en los medios del club tras el choque.

Los bermellones han cuajado una buena actuación pese a no haber podido sacar tajada de La Cerámica. “Hay que intentar sacar lo positivo, que es que el equipo ha vuelto a dar una imagen que se había perdido, de estar unidos. La situación nos lo pide, ir todos a una y con las ideas claras. Hoy se ha visto a pesar de no sumar”, ha expresado Antonio.

El canterano del Mallorca no había sido titular desde la sexta jornada frente a la Real Sociedad y esta noche lo ha vuelto a ser con un rol muy laborioso, ocupando el carril derecho en defensa para frenar las acometidas del conjunto 'groguet' por la banda izquierda.

“El míster fue muy claro conmigo a mitad de semana. Quería un poco lo que se ha visto, que estuviera pendiente de las subidas de Pedraza. Me ha tocado ahí, un rol al que estoy acostumbrado. Estoy contento porque he cumplido en la tarea que se me asignaba y también por poder sumar minutos”, ha concluido el futbolista bermellón.