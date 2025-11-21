Jagoba Arrasate: "En La Cerámica tenemos que ver a un Mallorca gigante"

Jagoba Arrasate tiene clara la premisa que tiene que cumplir su equipo este sábado para tener opciones de sacar tajada ante el Villarreal: “Tenemos que ver a un Mallorca gigante”. El de Berriatua ha asegurado que tienen “muy presente” lo que sucedió el curso pasado en su visita a La Cerámica, donde encajaron cuatro goles en siete minutos y 26 segundos. “Tenemos que aprender de lo que pasó ese día y también de lo que pasó contra el Betis”, ha declarado el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro.

Los bermellones entran en una fase “muy importante” de la temporada, con cinco partidos de Liga y uno, como mínimo, de Copa del Rey (serán dos si ganan al Numancia). “Mañana tenemos un partido complicadísimo y luego jugamos contra equipos de nuestro nivel, entre comillas. Tenemos que sumar”.

Enfrente estará un rival que está situado en la tercera posición en el campeonato doméstico y que en la Champions League se juega gran parte de sus opciones este martes en Dortmund. Para Jagoba, no obstante, el hecho de que el Villarreal juegue competición europea “no beneficia en nada” al Mallorca. “En Liga no están acusando que estén jugando entre semana. En casa solo han empatado un partido y fue en el último minuto”.

El vizcaino ha advertido sobre las virtudes del equipo de Marcelino, a quien ha calificado como un entrenador que es “de lo mejor de la Liga a nivel organizativo y táctico”. “Te pueden hacer mucho daño a nivel posicional y en transición. Son un equipo que está muy bien organizado y que te penaliza al contraataque. Hay muchos partidos que los rompen desde robar y salir. Es importante atacar con orden y estar equilibrados. Siempre es importante pero mañana todavía más”.

En la convocatoria para el choque ante el conjunto ‘groguet’, siguen siendo baja Leo Román, Toni Lato y Marash Kumbulla. Sobre el central albano, Jagoba ha asegurado que la idea es “que pueda estar la semana que viene contra Osasuna”. El que tampoco entra es Olaizola. “Si veo que con tres centrales puede estar cubierta la convocatoria, lo que no voy a hacer es llevar cuatro y que no juegue con el filial”, ha comentado sobre el canterano.

Los que sí están son los cinco internacionales: Muriqi, Mojica, Virgili, Mascarell y Bergström. Arrasate ha confirmado que todos han llegado “sanos y contentos”. Acerca del colombiano, que fue el último en llegar de su partido con Colombia, el técnico ha afirmado que “habrá que ver como llega del viaje”. Tras el último parón, el cafetero fue suplente en el Pizjuan y el que jugó en la izquierda fue Maffeo, con Mateu Morey en el lateral derecho.

El técnico se ha pronunciado también sobre las declaraciones que realizaron jugadores como Darder o Abdón, quienes defendieron su figura: “No me sorprende porque estoy con ellos en el día a día. Lo agradezco. Que hablen así de un entrenador te gusta. Siempre digo que prefiero que digan que soy un mal entrenador a una mala persona”, ha zanjado Arrasate.