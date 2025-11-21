La Cerámica: el principio del fin para el Mallorca

El Mallorca regresa este sábado (21:00 horas/DAZN) al lugar donde comenzó a ir cuesta abajo en 2025. Todos los aficionados bermellones recordarán aquel aciago lunes 20 de enero en La Cerámica en el que su equipo hizo el ridículo encajando cuatro goles en siete minutos y 26 segundos. Uno tras otro. En un córner y tres transiciones rápidas, el Villarreal vapuleó a los de Arrasate.

El equipo balear llegaba a aquel encuentro con la ilusión de postularse como un candidato serio a luchar por Europa. La primera vuelta que habían cuajado fue brillante, logrando 30 puntos. Era la cuarta mejor puntuación de su historia en el ecuador de la competición.

Las desilusiones, no obstante, ya habían llegado antes del partido en La Cerámica. La debacle estrepitosa en Copa del Rey ante el Pontevedra (3-0) fue un aviso de lo que estaba por venir. Posteriormente, se perdió en la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid (3-0). La imagen que se mostró ante el conjunto blanco no fue negativa. De hecho, el resultado fue algo abultado, ya que los dos últimos goles llegaron prácticamente en el minuto 90.

Pero lo que sucedió fuera del terreno de juego con los mallorquinistas desplazados que fueron acosados por los aficionados árabes no ayudó. Un gran sector de la afición denunció la falta de «denuncia pública» por parte del club ante los hechos sucedidos. De hecho, el Moviment Mallorquinista emitió un duro comunicado criticando «la pasividad» de la entidad.

Tras todo aquel terremoto, llegó el choque ante el Villarreal. Y obviamente, aquel bochorno histórico no sirvió para calmar las aguas, sino que las removió todavía más. Tras el esperpento ante el conjunto ‘groguet’, llegaron otras dos derrotas ante Betis (0-1) y Atlético Madrid (2-0). En los cinco primeros partidos de 2025, el Mallorca no había marcado ningún gol y había encajado 13.

Aquel nefasto mes de enero no fue más que el inicio de lo que iba a ser la segunda parte de la temporada y el inicio de esta. Hasta la jornada siete del presente curso, los de Arrasate tan solo habían logrado cuatro victorias en lo que iba de año. Exceptuando los meses de verano y pretemporada, los bermellones habían conseguido tan solo cuatro triunfos en siete meses. Los mismos que han logrado entre finales de septiembre y noviembre, para poner en perspectiva el dato.

Con 7 puntos de los últimos 12 y 10 de los últimos 18, es evidente que el Mallorca está experimentando cierta mejora en comparación a lo que se vio a principios de año. Sobre todo en cuanto a competitividad, porque el juego no está siendo el más vistoso ni el más brillante.

El encuentro de este sábado ante los de Marcelino es la oportunidad perfecta para seguir redimiéndose de todo lo que fue sucediendo tras aquella grotesca actuación en La Cerámica. También es la ocasión para lograr por primera vez dos victorias consecutivas este 2025. Aunque enfrente estará un entrenador que como local no conoce la derrota ante el Mallorca.