La pieza que falta por encajar en el Mallorca

Sergi Darder es la única pieza que la falta por encajar a Jagoba Arrasate. El técnico del Mallorca ha probado al artanenc por la izquierda, como mediapunta y por la derecha, pero sigue sin encontrar el lugar idílico para el futbolista.

La confianza de Arrasate en Darder es máxima, pero no infinita. Es consciente que su calidad es un bien escaso en la plantilla y que el único futbolista que le puede competir por un lugar en el once es Pablo Torre, aunque su etapa como bermellón ha comenzado con más sombras que luces.

En el último encuentro contra el Getafe, el de Berriatua optó por un nuevo cambio y lo probó por primera vez en la derecha. Arrasate tiene claro que Virgili es indiscutible en la izquierda y allí se le ha cerrado una puerta al de Artà. Luego, el técnico bermellón decidió ponerlo de mediapunta y aunque sí ofreció un mejor rendimiento con balón, sin la pelota le faltó más sacrificio defensivo. El equipo cometió errores de posicionamiento y el entrenador decidió resolver los fallos con un doble pivote más físico, pasar a Sergi Darder a la derecha y confiar el gol a una doble punta formada por Muriqi y Mateo Joseph. Este cambio no ayudó para que el ‘10’ mostrara una mejor versión, sino más bien para desubicarle todavía más.

El artanenc es el único de la plantilla que ha jugado los trece partidos esta temporada: los doce de Liga, en los que fue titular, y el de Copa, en el que salió desde el banquillo. Nadie duda de su compromiso ni de su entrega, pero el rendimiento de Darder está por debajo de sus expectativas. Sobre todo este año, que es su tercera temporada como bermellón. Su contribución en el ataque está pasando muy desapercibido con solo una asistencia este curso. Es un registro demasiado escaso para uno de los futbolistas que más cobra de la plantilla. Y más después de dos errores seguidos muy groseros de cara a portería que hubieran podido suponer la victoria contra el Levante y un triunfo más holgado contra el Getafe. En ambas ocasiones, falló dos oportunidades muy claras de gol dentro del área que debieron ir para dentro.

Uno de los problemas para Arrasate es que Pablo Torre, que tiene unas características similares, está rindiendo muy por debajo de lo esperado. El técnico sí que le ha dado oportunidades, pero el cántabro no ha respondido con buenas actuaciones aunque su registro ofensivo es el mismo que el de Darder: una asistencia.

El artanenc es uno de los futbolistas más autocríticos de la plantilla. Sabe que se esperaba más de él y no esconde que puede mejorar. Su paso adelante puede marcar la diferencia en esta recta final de 2025. Arrasate lo necesita y deben encontrar su lugar.