Lucas Bergström: "Ha sido un mes muy bueno para mí"

Lucas Bergström guardará para siempre un gran recuerdo de este último mes. El finlandés, que llegó este verano procedente del Chelsea sub-23, ha podido debutar en el fútbol profesional con el Real Mallorca. “Sin duda, ha sido un mes lleno de acontecimientos. Primero debuté y después tuve la oportunidad de jugar en LaLiga. Y, por supuesto, se remató con la victoria ante el Getafe. Así que ha sido un mes muy bueno para mí. Estoy muy contento”, ha declarado el guardameta en los medios del club.

Tras la lesión de Leo Román, a pesar de las dudas que podían tener los aficionados entre él y el ‘Pichu’ Cuéllar, Jagoba le eligió para suplir al ibicenco. Su debut, con derrota por 3-0 ante el Betis, no fue el soñado. Aunque hizo varias intervenciones de mérito que evitaron una goleada mayor. “Lo supe unos días antes (que iba a jugar contra el Betis), lo cual ayuda. Intentas asimilarlo y prepararte lo mejor posible, pero no sabes cómo te vas a sentir hasta que juegas. Creo que me preparé bien y estaba listo. A pesar del resultado, estuve orgulloso de mi debut”, ha afirmado sobre el encuentro ante los verdiblancos.

Después de ese primer estreno en La Cartuja, Bergström afrontó el reto de jugar en Son Moix en un momento delicado para el equipo. “Creo que estaba más emocionado por jugar ante nuestra afición y ver cómo se sentía jugar en casa. Creo que es un gran ambiente y me encanta. Quizá había más presión, porque habíamos perdido el partido anterior y necesitábamos sumar puntos, ya que hemos jugado bastante bien en casa. Es algo que queremos continuar y quizá eso te genere cierta presión, pero la presión es buena”, ha expresado el portero.

Aquella victoria ante el Getafe dejó algo más que tres puntos. Bergström salió reforzado y sintió el cariño de la afición y de sus compañeros, que se fueron inmediatamente a abrazarle tras el pitido final. “Cuando puedes ayudar al equipo y recibes el agradecimiento del público y de los jugadores, esa es la mejor sensación. Por eso eres portero, es como si obtuvieras gratificación o satisfacción de ello”.