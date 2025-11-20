Horario y dónde ver por televisión el Villarreal-Mallorca

Tras dos semanas de parón internacional, el Mallorca regresa a La Liga para enfrentarse al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Los de Jagoba Arrasate vuelven al lugar donde todo comenzó a torcerse este 2025 en busca de conseguir dos victorias consecutivas por primera vez este año.

Después de la victoria ante el Getafe, el ambiente de estas dos semanas en Son Bibiloni ha sido mucho más distendido que en los parones anteriores, en los que ya fuese por temas deportivos o extradeportivos, todo habían sido noticias negativas.

Para la cita ante los de Marcelino, seguirán siendo baja Toni Lato, Leo Román y Marash Kumbulla. El central albano no acaba de tener buenas sensaciones desde que se lesionó el pasado 21 de septiembre ante el Atlético. Está por ver también en qué estado llegan los internacionales.

El conjunto ‘groguet’ llega en un gran momento al encuentro. Tras haber cosechado tres victorias consecutivas, se sitúa como el tercer clasificado, tan solo por detrás de Real Madrid y Barcelona. Aunque el próximo martes visita Dortmund, un duelo vital si quiere mantener sus opciones de clasificar entre los 24 primeros en la Champions League.

El choque, correspondiente a la jornada 13 de Primera División, se disputa este sábado 22 de noviembre a las 21:00 horas. Se podrá ver en directo a través de DAZN.