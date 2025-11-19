Un maratón hasta Navidad para el Mallorca

Cinco partidos de Liga, uno de Copa del Rey y otro más que probable del torneo del KO si elimina al Numancia. Hasta siete encuentros podría disputar el Mallorca en lo que queda de 2025, en un tramo final de año en el que la plantilla que dirige Jagoba Arrasate podrá confirmar si la permanencia no debería suponer un problema o si, por el contrario, habrá que sufrir para asegurar la continuidad en Primera División.

Cinco partidos de Liga en un mes no tendrían que ser un problema para un equipo profesional, y menos tras venir del último parón por selecciones. Sin embargo, no llegan en un buen momento para el Mallorca en el plano físico: hay jugadores lesionados y varios regresan esta semana de sus compromisos internacionales, lo que supone una carga extra de cara al último mes de competición.

Anímicamente, el equipo llega con moral tras ganar su último partido liguero ante el Getafe (1-0) antes de un parón que, a priori, debería venir bien para afrontar cinco jornadas clave, ante rivales asequibles —a excepción del Villarreal, este sábado— que pueden impulsar al Mallorca en la tabla. El único pero es que, de esos cinco partidos ligueros, tres serán como visitante (Villarreal, Oviedo y Mallorca). También el de Copa del Rey en el campo del Numancia, en una semana en la que los de Arrasate afrontarán tres duelos (sábado, Osasuna en casa; martes, en Soria; y viernes, en Oviedo, ante un rival metido en descenso).

La última semana de competición

Superado ese tramo, habrá una semana de margen hasta que el Mallorca se enfrente al Elche en Son Moix y afronte otra semana cargada —la última del año con competición— con los dieciseisavos de la Copa (siempre que no sea eliminado por el Numancia) entre el duelo con los ilicitanos y la visita a un Valencia que ahora mismo está en puestos de descenso.

Esta visita y la anterior a Oviedo marcarán el devenir del Mallorca en Primera División. Puntuar en estos dos campos podría abrir una brecha entre los bermellones y estos dos rivales, siempre y cuando los de Arrasate continúen haciéndose fuertes en Son Moix; para ello deberán asegurar las victorias ante Osasuna y Elche. Seis partidos, quizá siete, en un mes. Todo un maratón antes del descanso navideño.