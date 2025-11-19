Fútbol | RCD Mallorca
Luis Orejuela y Marcos Gorriti entrenan con el Mallorca
Jagoba Arrasate quiere ver de cerca a los dos canteranos tras varias ausencias por el parón internacional
Luis Orejuela y Marcos Gorriti son dos jugadores de las categorías inferiores del Mallorca a los que Jagoba Arrasate les ha echado el ojo. El técnico vasco ha aprovechado la ausencia de varios futbolistas por el parón internacional para seguir de cerca la evolución de estos dos canteranos sobre los que hay bastantes esperanzas en Son Bibiloni, sobre todo por Orejuela.
El lateral jugó el año pasado en el División de Honor del San Francisco y este curso está siendo una de las sensaciones del Juvenil del Mallorca. A pesar de ser un jugador que ocupa una demarcación defensiva, es el máximo goleador del equipo con cuatro tantos. La ausencia de Mojica por el parón internacional, que jugó anoche el último amistoso con Colombia, y la lesión de Toni Lato le han abierto las puertas del primer equipo junto al francés Salhi.
El perfil de Marcos Gorriti es diferente. El centrocampista argentino llegó al filial bermellón a mitad de la temporada pasada procedente del Sant Andreu. En la recta final del curso anterior jugó once partidos y marcó dos goles, en cambio en Tercera está demostrando su nivel con cinco tantos y seis asistencias tras diez encuentros. Con 22 años, va pidiendo paso.
