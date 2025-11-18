La 'unidad B' del Mallorca debe dar un paso adelante

La ‘unidad B’ del Real Mallorca está obligada a dar un paso adelante. Después de la imagen mostrada en la primera ronda de Copa del Rey ante el Atlètic Sant Just, quedó en evidencia el motivo por el que Jagoba Arrasate ya tiene un once prácticamente definido.

Las dudas del principio de temporada entre la defensa de cuatro o de cinco hicieron que el de Berriatua apenas repitiera su alineación, pero desde la victoria en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla (1-3), tan solo ha habido un cambio en los tres últimos partidos: el de Mascarell en detrimento de Morlanes ante el Getafe (obviando el de Bergström por Leo Román en la portería debido a la lesión del ibicenco).

Hay jugadores como Pablo Torre que tienen que mejorar su rendimiento. El propio mediapunta cántabro lo admitió en una entrevista concedida a este diario, en la que reconoció que puede «dar mucho más». Otros como Abdón, Antonio Sánchez, Mateu Morey o Takuma Asano también deben dar un paso al frente y poner en un aprieto a Arrasate para que no tenga tan claro qué once escoger.

Tampoco cabe olvidarse de Toni Lato o Marash Kumbulla, que sigue estando de baja tras la lesión que sufrió ante el Atlético el pasado 21 de septiembre. La figura del central albano es importante para que Antonio Raíllo y Martin Valjent, quienes no están mostrando precisamente su mejor nivel en este inicio de campeonato, no se relajen.

Para que este Mallorca continúe en el rumbo adecuado, es primordial que aumente la competencia interna. La diferencia de cuando juegan unos a cuando lo hacen otros es demasiada. Es algo que ya se vio en la debacle de la pasada campaña en Pontevedra, donde los bermellones cayeron estrepitosamente en la Copa del Rey encajando un 3-0 ante un Segunda RFEF.

Esto también contrasta con lo que ocurrió en la última temporada de Javier Aguirre, en la que el cuadro insular pudo compaginar Liga y Copa gracias a que el mexicano podía confiar en una gran cantidad de jugadores.

Cabe recordar que el Mallorca llegó a la final del torneo del K.O. aquel año con Muriqi partiendo desde el banquillo en la vuelta de la semifinal ante la Real Sociedad. Y no fue porque el kosovar arrastrase alguna molestia, sino porque Aguirre contaba con una plantilla en la que había prácticamente 20 futbolistas que podían ser titulares sin que apenas se notase la diferencia de unos a otros.

Arrasate necesita a más de once jugadores enchufados. Sobre todo, para que los que ya están jugando no aflojen ni se acomoden en su posición. El técnico vasco volvió a probar la semana pasada con esta ‘unidad B’ en un amistoso ante el Andratx, en el que los bermellones se impusieron por 6-0.

El partido de segunda ronda de la Copa del Rey ante el Numancia, que se disputa el martes 2 de diciembre, será una nueva oportunidad para que los menos habituales se rediman y le demuestren a Jagoba que se puede contar con ellos para la causa.