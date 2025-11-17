Pablo Torre: "Estoy seguro de que voy a acabar jugando"

Pablo Torre no se esconde. El centrocampista del Mallorca, que llegó este verano desde el Barcelona como el fichaje estrella, es consciente de que su rendimiento no ha alcanzado todavía el nivel que se esperaba cuando se anunció su incorporación al club bermellón. El mediapunta cántabro lo admite sin rodeos en una entrevista a Diario de Mallorca, en la que se muestra autocrítico: "Creo que puedo dar mucho más, y lo daré".

El futbolista también asegura que mantiene plena confianza en sí mismo y en que su situación mejorará con el paso de las jornadas: "Estoy seguro de que voy a acabar jugando". Además, comprende la exigencia de de quienes le piden más: "Entiendo perfectamente a los que esperan más de mí".

Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra?

Bien, después de este parón nos vamos un poco más tranquilos. En lo personal estoy bien, con ganas de jugar un poco más y de ganar. Pero bueno, estoy bien y el equipo ahora está creciendo en las victorias y eso es importante.

Las sensaciones con las que se llegó a los dos parones anteriores habían sido negativas. Después de la victoria contra el Getafe, en este el ambiente es más distendido, ¿no?

Sí, también nos tocó un calendario difícil, al final se tiene que jugar, evidentemente. Nos tocaron rivales complicados, también se juntaron algunos partidos fuera de casa. Eso nos dejó una sensación un poco rara, pero creo que ahora nos vamos un poco más tranquilos con esas dos victorias en el Pizjuán y contra el Getafe, más el empate contra Levante. Hay cosas positivas, también hay cosas que tenemos que mirar, obviamente, y seguir mejorando, que esto es muy largo.

Después de la derrota contra el Betis, Jagoba dijo que había que asumir que esta temporada se iba a sufrir, ¿cómo ve al equipo? ¿Cree que se va a sufrir por conseguir la permanencia?

La Primera División es muy difícil, este año también estamos todos ahí. Va a ser difícil para todos. La Liga ya se está viendo cómo está siendo y creo que tenemos que ir haciendo las cosas bien cada semana, evidentemente. Creo que si trabajamos bien no deberíamos tener problemas.

En lo personal, supongo que no estará del todo contento. Son cinco suplencias en los últimos siete partidos y no ha sido titular desde el partido ante el Athletic, jornada ocho. Llegó con las expectativas de fichaje estrella. ¿Qué cree que le está faltando para poder jugar más?

Creo que también que se han dado unos resultados en los que justo no estaba en el campo y al final eso te lleva a seguir con ese once. Es verdad que ahora no he estado jugando todo lo que quiero pero solo tengo que seguir trabajando, intentar hacer las cosas bien y hablar con el míster para saber bien lo que quiere de mí. Estoy seguro de que al final voy a acabar jugando. También he llegado, me estoy adaptando a todo, es otra cosa distinta a Barcelona, creo que también hay que tener paciencia. Estoy trabajando bien, por esa parte estoy tranquilo. Es verdad que quiero jugar más, está claro, y el otro día no me gusta no jugar, pero me encantó también ganar. Es lo que hay.

¿Qué cambios nota respecto al Barça?

Son dos estilos muy diferentes. En Barcelona sabes que vas a tener todo el rato la posesión, es un juego un poco más posicional. Aquí es todo lo contrario, entonces también tengo que irme adaptando a esas cosas, que es lo que digo. Creo que va a llegar pero todo tiene su adaptación.

¿Cree que tomó la decisión correcta al venir al Mallorca?

Sí, claro que sí. Que ahora no esté jugando no significa que no haya tomado la decisión correcta. Es un proceso de adaptación y ya está, al final muchas veces nos ponemos a mirar más allá. Todo tiene un proceso, estoy bien, estoy en un sitio en el que me están tratando increíble, entonces los resultados tanto individuales como colectivos van a llegar.

"No siento presión. Lo que quiero es jugar, divertirme, estar feliz y de ahí en adelante que sea lo que Dios quiera"

¿Siente presión por explotar ya este año? Porque aquí, por ejemplo, ha habido algún jugador como Kang In Lee, que explotó el segundo año. En su primera temporada, en el partido que el Mallorca se jugaba la permanencia contra Osasuna en la última jornada, ni siquiera jugó. Y después, al año siguiente, fue prácticamente el mejor del equipo.

No, no siento presión. Lo que quiero es jugar, divertirme, estar feliz y de ahí en adelante que sea lo que Dios quiera. Es verdad que alguna vez he visto alguna comparación, pero no me fijo en eso. Ojalá que algún año me salga como Kang In. Creo que también lo puedo hacer, porque me conozco y sé de lo que soy capaz. Al final, si encuentro la regularidad, por ejemplo, del partido del Bernabéu… creo que la voy a encontrar, pero es lo que decía, todo necesita de paciencia. Creo que lo puedo hacer.

La situación del equipo quizá requiere más de jugadores que se pongan el mono de trabajo, que hagan el trabajo sucio, ¿cree que eso le ha perjudicado?

Igual es lo que tocaba estos partidos. Soy un jugador que, evidentemente, tengo que trabajar, tengo que ganar duelos, y creo que eso también lo puedo estar haciendo. ¿Lo tengo que hacer más? También, pero soy un jugador diferente a lo que hemos estado haciendo, por eso igual no he entrado tanto en estos partidos, pero eso es lo que hay.

¿Cree que puede ser también ese jugador con recorrido en el centro del campo y de ganar duelos?

Claro que sí.

Contra el Getafe, jugaron en el doble pivote Omar Mascarell y Samu Costa. Defensivamente fue de los mejores partidos que hizo el equipo. En el Bernabéu, aunque se perdió 2-1, también se cuajó una buena actuación. Y aquel día se alineó un centro del campo bastante diferente, más pelotero, en el que jugó junto a Morlanes y Sergi Darder.

Sí, al final creo que cada partido también necesita un plan distinto, ¿no? A veces podemos jugar unos, a veces otros. El otro día hicimos un gran partido defensivo, pero al final tampoco es lo mismo que te ataque el Getafe a que te ataque el Barça. Es verdad que hicimos un grandísimo partido defensivo y lo sacamos adelante, pero creo que también hay que ver esas cosas. Al final no es un equipo que te genere tanto y nos defendimos también muy bien, porque nos sacaron 14 córners y tuvieron muchas situaciones de centro que resolvimos bien. Esa es un poco la realidad.

¿Cree entonces que si el equipo va mejor y sale de esa situación de sufrir estando abajo en la tabla, se dará ese contexto para que tenga más protagonismo?

Sí, a ver, está claro que si salimos un poco de este contexto y estamos un poco más tranquilos y sin tener la urgencia de estar obligados a ganar, creo que podemos hacer las cosas bien y lo hemos demostrado en ciertos partidos. Entonces, creo que sí.

"Yo también creo que puedo dar mucho más, y lo daré"

¿Entiende que haya aficionados que puedan esperar más de su rendimiento después de todas las expectativas que hubo con su fichaje?

Sí, está claro que sí. Al final también cada uno tiene su opinión y es respetable. Yo también creo que puedo dar mucho más, y lo daré, pero también nos tenemos que ayudar entre todos. Pero sí, claro que lo entiendo.

¿Qué le dice a esos aficionados que esperan más de Pablo Torre?

Les digo que estén tranquilos, que al final yo estoy trabajando bien. Nos tenemos que ayudar entre todos. Mi mejor versión va a llegar. Entiendo perfectamente a los aficionados que esperan más de mí porque estos últimos partidos no he estado jugando tanto, pero siempre que salgo intento ayudar al equipo y estoy seguro de que va a llegar mi mejor versión. Hay que tener tranquilidad y ayudarnos entre todos.

Pablo Torre, durante la entrevista en Son Bibiloni. / MANU MIELNIEZUK

Llegó aquí en julio, ¿qué es lo que más le gusta hasta ahora de la isla?

Me gusta estar mucho en casa, por el barrio o pasear. También ir a ver algún pueblo. Sóller me gusta mucho, es mi favorito.

¿Y qué otros lugares ha visitado?

Tampoco soy mucho de salir. Sóller, Andratx… He ido por el centro dando algún paseo con algún amigo. Hemos ido también a cenar, pero más allá de eso no mucho más, llevo una vida tranquila.

¿Va mucho con Mateo Joseph? Ya se conocían desde pequeños.

Fuera del fútbol no mucho. Al final también tiene su familia y después cada uno tenemos nuestra vida. Pero en el vestuario estamos siempre juntos y solemos comer juntos.

¿Vive solo o con alguien?

Sí, aquí estoy solo, lo que siempre tengo a gente en casa, ya sean mis padres o algún amigo. Mi fisio viene todas las semanas, también tengo uno de mis mejores amigos aquí jugando en el Porreres y estoy casi siempre con ellos.

Si tuviera que elegir un sitio para vivir, ¿Mallorca, Barcelona o Santander?

Santander, siempre. Aunque las otras me gustan mucho.

Suele ir mucho a Santander, ¿no?

Siempre, ahora que hay parón, suelo ir a casa, Estos hacen siempre algún viaje a París, Londres o Milán… A mí me gusta estar en mi casa.

¿Con quién se lleva mejor del vestuario?

Con todos, la verdad. Con Abdón, Marc Domènech, Mateo, Jan, Samu, Mate… no quiero dejarme ni uno. Con el ‘Pichu’ muy bien también y con Taku.

Pablo Torre posa para este diario en la ciudad deportiva del Mallorca. / MANU MIELNIEZUK

En el primer parón, en lo deportivo no había muchos motivos para alarmarse, pero estalló el caso de Dani, ¿cómo vivió eso personalmente? Más allá de lo que pudiesen decidir Arrasate o el club.

Dani es un profesional de la leche, entrena como el que más. Es verdad que creo que se equivocó, al final él lo sabe y es consciente. Nos pidió perdón, él está bien con el equipo y está entrenando muy bien. Es un gran profesional.

¿Cree que puede volver a entrar en las convocatorias?

Eso lo tendrá que decidir el míster. Yo no soy nadie para decir nada sobre eso. Pero creo que nos podría venir bien, es un gran jugador.

¿Abdón le ayudó a integrarse los primeros días? Dijo que ya había hablado con él antes de venir.

Sí, como dije, me escribió antes de venir también. Tenía una relación muy buena. Es verdad que también, como jugábamos a golf, solemos hacer algún plan chulo y lo pasamos bien.

¿Se ve muchos años jugando aquí?

Estoy muy a gusto, en la isla me están tratando bien, estoy encantado con la gente de aquí. Sí que me veo jugando años aquí en el Mallorca, encontrando la regularidad y dando alegrías a la afición.