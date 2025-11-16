Virgili deslumbra con España sub-21

El extremo del Real Mallorca, Jan Virgili (19 años), está en boca de todos. Su arrollador debut con la sub-21 este viernes solo hizo confirmar lo que ya es una realidad: es una de las revelaciones del fútbol español esta temporada. El ‘siete’ de la Rojita marcó un doblete a San Marino y su primer gol se viralizó al momento por su espectacularidad.

El ‘19’ bermellón se sacó de la manga un trallazo desde fuera del área que se coló como un misil por toda la escuadra. Virgili volvió a ver portería con otra jugada marca de la casa: un disparo dentro del área tras hacer la pared con el bético Pablo García en el arranque de la segunda parte. «Para mí ya es un premio estar aquí, pero lo de hoy ha sido la noche perfecta, el debut soñado», apuntó tras el partido.

«Hace justo un año vine con el Barça Atlètic y también metí dos goles. El Anxo Carro es un estadio que, de momento, las veces que he venido, se me ha dado bien», destacó. De su doblete, se quedó con el primer tanto, un golazo mayúsculo para, a los 19 minutos, abrir la lata y dar tranquilidad a la Selección. «He recibido bien, me he metido para dentro y le he pegado sin pensármelo», explicaba desde el mismo punto en el que impactó el balón. El segundo fue ya en la reanudación, después de una genial asociación con Pablo García. «Increíble todo, noche perfecta y a por más», finalizó.

Virgili ha tenido una progresión fulgurante en muy poco tiempo. El año pasado participó en la final del Europeo sub-19 (siendo España subcampeona), ha estado recientemente en el Mundial sub-20 de Chile y ahora ya tiene minutos con la sub-21. Además, también brilla con el Mallorca en Primera División.

El catalán, una de las apuestas de la dirección deportiva de Pablo Ortells este verano, está respondiendo a la elevada apuesta que se realizó por él con un traspaso de 3,5 millones de euros. Con un desparpajo que siempre le ha acompañado en su joven carrera, el ‘19’ bermellón ha encandilado a la afición del Mallorca en los pocos partidos que ha defendido la elástica rojilla. Sus minutos ante el Atlético de Madrid y su papel en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla le hicieron merecedor para Arrasate de un puesto fijo en la zona izquierda del ataque del equipo.

A pesar de que ha tenido choques en los que ha brillado menos, como ante el Betis o frente al Getafe, Virgili está llamado a realizar cosas importantes en el Mallorca. Si mantiene su nivel y progresión en los próximos meses –y las lesiones le respetan–, será un jugador muy apetecible en el próximo mercado de verano. En el club ya se frotan las manos con él.