Muriqi quiere hacer historia con Kosovo

Para Vedat Muriqi este parón de selecciones no es uno más. El delantero del Real Mallorca, que está cerca de repetir su mejor versión en la isla, quiere hacer historia con su país, Kosovo, logrando una clasificación mundialista que sería un logro de incalculable valor para la modesta selección que capitanea el ‘7’ bermellón.

El atacante, que renovó el pasado mes de julio hasta 2029, se encuentra en un momento dulce. Además de anotar goles con su selección, con el Mallorca acumula ya seis en doce jornadas de Liga. Está solo a uno de los que logró en las dos últimas temporadas con el Mallorca y apunta a que intentará superar los 15 que anotó en su segundo curso como bermellón. El delantero, que ha vuelto a encontrar su estado de forma óptimo, ha recuperado el olfato goleador y se le ve más ligero sobre el campo. Por su fisonomía, es un futbolista que necesita estar en un punto físico muy bueno para poder desarrollar su juego. Este verano lo ha logrado y ahora recoge los frutos en LaLiga y espera que le sirva con Kosovo.

La ampliación de equipos participantes en el Mundial que se celebrará el año que viene en México, Estados Unidos y Canadá —48 selecciones— abre la puerta a que combinados menos potentes, como el kosovar, puedan soñar con participar en la cita deportiva más importante del mundo. Para Muriqi, capitán de su selección y ya con 31 años, quizás esta es la última oportunidad que tiene para lograrlo. Y tanto él como Kosovo están a un pequeño paso de conseguirlo. Encuadrados en el Grupo B de clasificación para el torneo junto a Suiza, Suecia y Eslovenia, partían a priori como la selección más débil y candidata principal a quedar como colista. Sin embargo, los resultados que han ido obteniendo les han dejado en una situación inmejorable para conseguir, como mínimo, clasificarse para la repesca.

El grupo se encuentra de esta manera a falta de dos encuentros para que finalice esta fase de clasificación: Suiza es primera con 10 puntos. Justo por detrás se encuentra Kosovo con 7. Eslovenia es tercera con 3, mientras que Suecia es colista con 1.

A Kosovo le restan dos partidos de clasificación. El primero contra Eslovenia, esta noche a partir de las 20:45, en Liubliana, mientras que cerrará el grupo el martes recibiendo en Pristina a Suiza. Las cuentas del combinado kosovar son claras: se clasificará entre los dos primeros si no pierde esta noche. Con ello se asegura como mínimo disputar la repesca –se disputará el 20 y 26 de marzo y participarán los 12 subcampeones de grupo, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la Liga de Naciones de la UEFA 2024/25 que no terminaron su fase de grupos de las clasificatorias europeas en primer o segundo lugar–.

Si además a ello se le une que Suiza pierda ante Suecia, se daría el caso de que ambos se disputarían el pase directo en la última jornada. En cambio, si empata ante los de Jan Oblak y Suiza no cae ante Suecia, ya no le daría para alcanzar la primera posición.

En el caso más negativo, si pierde esta noche, Eslovenia se quedaría a tan solo un punto de distancia, por lo que Muriqi y compañía se la jugarían ante Suiza en casa estando obligados a ganar para asegurarse ir a la repesca (o necesitando que Eslovenia no pasase del empate ante Suecia).

El atacante del Mallorca, un futbolista muy comprometido con su selección, quiere grabar con oro su nombre en los libros de historia del fútbol kosovar. Pese a que la atención del aficionado bermellón estará en que el ‘7’ regrese sano y salvo a la isla, lo cierto es que el futbolista está a las puertas de un acontecimiento sin igual para su país y lo dará todo por conseguirlo.