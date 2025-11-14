El Mallorca corrige el rumbo

El barco del Real Mallorca y de Jagoba Arrasate comienza a zarpar con el rumbo adecuado. Después de haber cuajado el peor arranque de su historia en sus 33 temporadas en Primera División, con tan solo dos puntos en seis jornadas, los bermellones parecen haber abandonado aquel camino que les conducía hacia la deriva. La dureza del inicio del calendario liguero, con Barcelona, Real Madrid y Atlético en los seis primeros partidos, podía ser un motivo al que agarrarse para explicar la situación clasificatoria, pero las sensaciones sobre el terreno de juego eran nefastas.

Arrasate no lograba encontrar la tecla. Estaba claro que la defensa de cinco, aquella que tantos resultados dio con Javier Aguirre, no funcionaba. Tras la derrota frente a la Real Sociedad en Anoeta (1-0), el de Berriatua admitió que habían "tocado fondo" y que se había "traicionado" a sí mismo por la forma en la que planteó los partidos.

Tras aquellas declaraciones, el técnico regresó a la defensa de cuatro, y con ello, llegó la primera victoria del curso (1-0 vs. Alavés). A la semana siguiente, sin embargo, el conjunto insular se fue como colista al segundo parón de la temporada después de la derrota en San Mamés ante el Athletic (2-1). Aquellas dos semanas sirvieron para cambiar el chip y limpiar las cabezas. Los resultados lo demuestran: son 7 puntos de los últimos 12 posibles, y 10 de los últimos 18.

En la clasificación de las últimas seis jornadas, el Mallorca se sitúa sexto, tan solo por detrás de Atlético, Villarreal, Real Madrid, Barcelona y Betis. Y con respecto a la puntuación de las seis primeras, es el equipo que más ha mejorado, con un balance de +8 puntos.

Es cierto que el juego que están mostrando los bermellones no está siendo el más vistoso y que Arrasate no llegó para esto. La forma en la que se lograron los tres puntos frente a Alavés y Getafe no fue la más brillante, pero se consiguió lo que importaba: ganar.

En el fútbol, lo que también es más real que la vida misma, es que la confianza la dan los resultados. Para llegar a ser lo que Jagoba pretende que sea el Mallorca, es obvio que es mucho mejor construir las bases desde la victoria que desde la derrota. Y en según qué situaciones, para sumar puntos y salir del pozo, hace falta volver a lo básico y echar el candado atrás.

Horario de la jornada 16

El Mallorca ya conoce el horario de su partido correspondiente a la jornada 16. Los bermellones se enfrentrarán al Elche en Son Moix el sábado 13 de diciembre a las 16:15 horas.