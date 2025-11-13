Fútbol | RCD Mallorca
Un parón sin nervios para el Mallorca
Tras dos ventanas internacionales en las que todo habían sido noticias negativas, el equipo bermellón tendrá dos semanas con un ambiente más distendido en Son Bibiloni
La tranquilidad reina en el Mallorca tras la victoria del pasado domingo ante el Getafe. Era vital lograr los tres puntos ante los azulones para irse al parón de selecciones, el tercero de esta temporada, con una sensación de alivio y calma. En los dos anteriores, había ocurrido todo lo contrario.
Primero, en el de septiembre, estalló el caso ‘Dani Rodríguez’ tras la visita al Santiago Bernabéu. No se había conseguido ningún triunfo en las tres jornadas disputadas hasta aquel entonces (derrota contra Barcelona y Real Madrid, y empate con el Celta), pero los de Arrasate cuajaron una actuación ante el conjunto blanco que invitaba a la esperanza.
Aquella buena imagen que mostraron los bermellones, la mejor hasta el momento, se fue al traste con aquellos dos mensajes que publicó el de Betanzos en su Instagram señalando públicamente a Jagoba y metiendo en el saco a un recién llegado Jan Virgili. Demasiado ruido externo para un equipo que necesitaba empezar a sacar resultados en el campo y que después de aquel terremoto no logró su primera victoria hasta la séptima jornada (1-0 vs. Alavés).
Al segundo parón, el de octubre, el Mallorca se fue como colista. Hacía doce años que el cuadro insular no ocupaba el farolillo rojo de la tabla. La derrota frente al Athletic en San Mamés (2-1) hizo tocar fondo a los de Arrasate, que no había logrado encontrar la tecla.
Teniendo en cuenta cómo había llegado el Mallorca a los dos parones previos, lograr el triunfo ante el Getafe era de vital importancia. Una derrota hubiese dejado, de nuevo, al conjunto bermellón en posiciones de descenso durante estas dos semanas. Las dudas sobre el equipo y sobre Jagoba, además, se hubiesen acrecentado. Sobre todo, por la manera en la que se había perdido la semana anterior ante el Real Betis, encajando un 3-0 en una primera parte desastrosa.
La victoria ante los de Bordalás da un respiro tanto en lo clasificatorio como en lo anímico. También demostró que este sigue siendo un equipo rocoso atrás y al que cuesta meterle mano cuando se adelanta en el marcador, algo que remarcó Arrasate en la rueda de prensa posterior al choque.
Además, el bagaje entre el anterior parón y este es mucho más positivo que el de los otros. Son 7 puntos de los últimos 12 posibles. Un gran contraste con las ocho primeras jornadas, en las que se habían logrado 5 de 24.
Tras dos ventanas internacionales en las que, ya sea por temas deportivos o extradeportivos, todo eran noticias negativas, era más que necesario tener un parón sin nervios para poder afrontar los próximos partidos con la cabeza fría y un ambiente mucho más distendido en Son Bibiloni.
Goleada con la ‘unidad B’ en el ensayo ante el Andratx
Tras haberlo pasado en grande este martes en la ‘Batalla del Gegants de Son Moix’, el Mallorca volvió a ponerse el mono de trabajo este miércoles para enfrentarse al Andratx en un amistoso en Son Bibiloni. Los bermellones se impusieron a los ‘gallos’ por 6-0 con goles de Javi Llabrés por partida doble, Antonio Sánchez, Asano, Abdón y uno en propia puerta.
Un partido con la ausencia de los cinco internacionales (Muriqi, Jan Virgili, Bergström, Omar Mascarell y Mojica) y en el que Jagoba practicó con un once que podría ser el titular en Copa del Rey ante el Numancia: Cuéllar, Mateu Jaume, David López, Olaizola, Salhi, Antonio Sánchez, Pablo Torre, Asano, Javi Llabrés, Marc Domènech y Abdón. También pudo disputar algunos minutos Dani Rodríguez. Los de Arrasate se entrenarán hoy por última vez esta la semana y tendrán tres días de descanso.
