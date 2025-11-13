Jan Virgili: "Si no vuelvo al Barça, siempre tendré esa espinita"

Jan Virgili se ha convertido en una de las grandes atracciones del Mallorca esta temporada. El futbolista de Vilassar de Mar se ha hecho un hueco en los planes de Jagoba Arrasate gracias a su desparpajo y habilidad para superar a los rivales, que le han servido, además, para ir convocado con España sub-21. No obstante, su sueño es triunfar en el Barça. "Si algún día se me abren las puertas del primer equipo, estaría encantado. Era y es mi sueño desde siempre", comentó el extremo catalán.

El Mallorca firmó el 50% del pase de Virgili por 3,5 millones el pasado verano, aunque el club azulgrana se ha guardado una opción de recompra. El jugador de 19 años ha desvelado que salió del Barça, porque "era muy difícil tener oportunidades". "Fue una decisión complicada, pero tenía claro que quería jugar en Primera. Salí en busca de minutos y oportunidades, aunque me dolió dejar el club", aseguró el futbolista del Mallorca en una entrevista a 'Marca'.

Aun así, Virgili no pierde la esperanza de regresar al FC Barcelona. "Si nunca vuelvo al Barça, siempre tendré esa espinita. Me habría encantado debutar con el primer equipo, aunque solo fuera un día. Pero el fútbol no se acaba ahí. Cada uno tiene que hacer su camino y encontrar su lugar. Si lo haces bien, el premio puede llegar", explicó el vilasarense, al que le gustaría disputar un partido con la camiseta del Barça en el nuevo Spotify Camp Nou: "Va a ser uno de los mejores estadios del mundo junto al Bernabéu".

Además, el jugador del Mallorca ha señalado una de las grandes diferencias entre ser extremo del FC Barcelona o de un club con menos control del balón. "En el Barça a los extremos nos llegaban muchos balones, podías intentarlo más. En otros equipos tienes menos oportunidades y tienes que estar más concentrado. Si haces tres jugadas buenas, valen más que 20 regates sin resultado", sentenció Virgili.