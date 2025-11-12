Fútbol
El Real Mallorca firma un acuerdo de dos temporadas con la CAEB
El club entra en la patronal balear, que se integra en el Bussiness Club de los bermellones
La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y el presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg, han firmado un acuerdo de colaboración que se extenderá durante las próximas dos temporadas, con el objetivo de fortalecer los lazos entre el ámbito empresarial y el deportivo en las Islas Baleares.
El acto de firma contó también con la presencia de Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Real Mallorca. Ambos presidentes escenificaron el compromiso conjunto de ambas instituciones con el desarrollo económico, social y deportivo del Archipiélago.
En virtud de este convenio, el RCD Mallorca se integra en CAEB, mientras que la patronal balear pasa a formar parte del Business Club del club en categoría Plata, permitiendo estrechar relaciones, generar oportunidades de networking, colaborar con empresas asociadas y explorar nuevas posibilidades de patrocinio y proyectos conjuntos.
Asimismo, el acuerdo contempla acciones de difusión y promoción del Business Club entre los miembros de CAEB, fomentando sinergias entre el tejido empresarial balear y el ecosistema del RCD Mallorca.
Con esta alianza, ambas instituciones reafirman su compromiso con el desarrollo económico, social y deportivo de Baleares, consolidando la colaboración como motor de crecimiento y progreso compartido.
