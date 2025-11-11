Fútbol | RCD Mallorca
El Mallorca y el Atlético Baleares esperan rival en la Copa del Rey
El sorteo puede deparar un derbi palmesano en la segunda ronda del Torneo del KO con 56 equipos en competición
El morbo está servido. El Mallorca y el Atlético Baleares pueden verse las caras en la segunda ronda de la Copa del Rey. Este martes a partir de las 13 horas (Teledeporte y Movistar) se sortea en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y ambos conjuntos están encuadrados en el Grupo 1 junto a 28 equipos más de diferentes categorías.
Tanto Jagoba Arrasate como varios jugadores del Atlético Baleares mostraron su deseo de disfrutar de un derbi mallorquín, pero la emoción puede desvanecerse a las primeras de cambio. La primera bola que saldrá será la del Ourense, que debe quedar emparejado con uno de los siete equipos de Primera División del Grupo 1: Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona.
Luego, será el turno del Portugalete de Tercera Federación, que se enfrentará a uno de los seis restantes. Si el equipo bermellón no sale en ninguna de las bolas anteriores sí podría medirse al Atlético Baleares, que jugará sí o sí contra un Primera División. Tras el Portugalete, cobrarán protagonismo cinco equipos de Segunda Federación: Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Ebro, que recibirán en su estadio a un club de la máxima categoría nacional. Y allí podría llegar el éxtasis con un derbi mallorquín que se disputaría en el Estadi Balear entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre.
Es difícil, pero posible. Y Palma volvería a disfrutar de su rivalidad.
