El Mallorca y el Atlético Baleares esperan rival en la Copa del Rey

El morbo está servido. El Mallorca y el Atlético Baleares pueden verse las caras en la segunda ronda de la Copa del Rey. Este martes a partir de las 13 horas (Teledeporte y Movistar) se sortea en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y ambos conjuntos están encuadrados en el Grupo 1 junto a 28 equipos más de diferentes categorías.

Tanto Jagoba Arrasate como varios jugadores del Atlético Baleares mostraron su deseo de disfrutar de un derbi mallorquín, pero la emoción puede desvanecerse a las primeras de cambio. La primera bola que saldrá será la del Ourense, que debe quedar emparejado con uno de los siete equipos de Primera División del Grupo 1: Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona.

Luego, será el turno del Portugalete de Tercera Federación, que se enfrentará a uno de los seis restantes. Si el equipo bermellón no sale en ninguna de las bolas anteriores sí podría medirse al Atlético Baleares, que jugará sí o sí contra un Primera División. Tras el Portugalete, cobrarán protagonismo cinco equipos de Segunda Federación: Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Ebro, que recibirán en su estadio a un club de la máxima categoría nacional. Y allí podría llegar el éxtasis con un derbi mallorquín que se disputaría en el Estadi Balear entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre.

Es difícil, pero posible. Y Palma volvería a disfrutar de su rivalidad.