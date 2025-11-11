Jagoba Arrasate vuelve a Soria

La eliminatoria de la Copa del Rey del Mallorca será muy especial para Jagoba Arrasate. El técnico bermellón se enfrentará al Numancia en la segunda ronda del torneo del KO entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre, aunque como en Liga juegan el 5 de diciembre con casi total seguridad regresará a Soria el 2 de diciembre.

El Numancia fue muy importante en la carrera de Arrasate. Cuando al técnico de Berriatua lo despidieron al inicio de su segunda temporada en la Real Sociedad, el club soriano lo fichó al curso siguiente para liderar su proyecto. Cumplió con creces su cometido. De hecho, fue uno de los protagonistas de la última época de bonanza de la entidad antes de dejar el fútbol profesional.

En la primera temporada, la 15/16, acabó décimo lejos tanto de los puestos de playoff como del descenso; en el segundo curso, que precisamente fue el año que el Mallorca bajó a Segunda División B, se salvó a pesar de no ganar ninguno de sus últimos cinco encuentros. Y, en su última temporada, soñaron con ascender. Finalizó sexto en la fase regular y pudo jugar el playoff para subir a Primera División.

El Numancia dio la campanada tras eliminar en las semifinales al Zaragoza, pero se quedó a medias porque en la Final por ascenso se quedó lejos de subir. Perdió la ida 0-3 contra el Valladolid y en la vuelta empataron a uno. Ese fue el último año que los sorianos estuvieron cerca de regresar a la máxima categoría antes de dejar el fútbol profesional. Se puede afirmar que su salida a Osasuna fue uno de los detonantes de ello. Es cierto que no bajaron al año siguiente de que Arrasate se fuera, pero si al segundo curso.

Las declaraciones de Francisco Rubio, presidente del Numancia en aquellos años, son claras: "Ha crecido como técnico y creo también que el club después de estos tres años también lo ha hecho. Jagoba ha cumplido en exceso las dos variantes que yo impongo en esta casa. Primero persona y luego entrenador".

Después de marchar junto a su inseparable Bittor Alkiza, se enfrentó con Osasuna en dos ocasiones a los sorianos y ambas acabaron en empate. En diciembre habrá desempate.