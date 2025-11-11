Fútbol | RCD Mallorca
Jagoba Arrasate: "Hemos disfrutado, reído y no se ha lesionado nadie"
El entrenador del Mallorca asegura que ha sido muy fácil hacer el equipo de básquet, pero que el de futsal ha sido más difícil porque "querían jugar más"
Jagoba Arrasate ha disfrutado de 'La Batalla dels Gegants', pero también ha respirado aliviado: "No se ha lesionado nadie, que era lo importante". "Es una experiencia diferente y una tarde agradable. En el futsal nos hemos sentido a gusto, aunque en el baloncesto ha costado más. Al final, con el triple de Samu Costa, nos vamos todos contentos", asegura el entrenador del Mallorca en un evento que ha congregado a cerca de 1.000 personas en el Palau d'Esports de Son Moix.
"Nos hemos evadido del día a día, de la presión de la competición. Gusta hacer cosas diferentes. Los chicos lo han tomado con la mayor seriedad posible. Hemos disfrutado y nos hemos reído. Samu con los dos triples finales ha sido el mejor. Valjent no sé si mañana va a tener que hacer recuperación. Spenncer me ha sorprendido y Capalbo me podía imaginar que a nivel técnico podía ser bueno", afirmó el técnico.
Sobre la eliminatoria de la Copa del Rey, le ha gustado que el rival sea el Numancia: "Me hace mucha ilusión volver a un sitio donde he sido feliz. Mi familia y yo hemos estado tres años allí. Sé que va a ser difícil, pero me hace mucha ilusión ir a Soria y a Los Pajaritos".
Aunque Arrasate hubiera preferido medirse al Atlético Baleares porque así no hubieran tenido que viajar: "Numancia es un equipo que me agrada, pero a nivel logístico era mejor el equipo blanquiazul por ese lado. Espero que juguemos el martes".
Por otra parte, Samu Costa también disfrutó de volver a un deporte que practicó hace varios años: "De pequeño sí jugaba a baloncesto e iba a ver los partidos y elegí fútbol porque no era tan grande". Sobre el partido de Copa aseguró que tienen que "ganar" y que después de este evento deben volver a concentrarse en el siguiente rival: "Mañana entrenamos y hay que volver a la seriedad. Ganamos al Getafe, pero queda mucho. Hay que dar el máximo en el día a día. Si perdemos contra el Villareal volvemos a lo mismo".
