Jagoba Arrasate: "Hemos disfrutado, reído y no se ha lesionado nadie"

Jagoba Arrasate ha disfrutado de 'La Batalla dels Gegants', pero también ha respirado aliviado: "No se ha lesionado nadie, que era lo importante". "Es una experiencia diferente y una tarde agradable. En el futsal nos hemos sentido a gusto, aunque en el baloncesto ha costado más. Al final, con el triple de Samu Costa, nos vamos todos contentos", asegura el entrenador del Mallorca en un evento que ha congregado a cerca de 1.000 personas en el Palau d'Esports de Son Moix.

"Nos hemos evadido del día a día, de la presión de la competición. Gusta hacer cosas diferentes. Los chicos lo han tomado con la mayor seriedad posible. Hemos disfrutado y nos hemos reído. Samu con los dos triples finales ha sido el mejor. Valjent no sé si mañana va a tener que hacer recuperación. Spenncer me ha sorprendido y Capalbo me podía imaginar que a nivel técnico podía ser bueno", afirmó el técnico.

Sobre la eliminatoria de la Copa del Rey, le ha gustado que el rival sea el Numancia: "Me hace mucha ilusión volver a un sitio donde he sido feliz. Mi familia y yo hemos estado tres años allí. Sé que va a ser difícil, pero me hace mucha ilusión ir a Soria y a Los Pajaritos".

Aunque Arrasate hubiera preferido medirse al Atlético Baleares porque así no hubieran tenido que viajar: "Numancia es un equipo que me agrada, pero a nivel logístico era mejor el equipo blanquiazul por ese lado. Espero que juguemos el martes".

Por otra parte, Samu Costa también disfrutó de volver a un deporte que practicó hace varios años: "De pequeño sí jugaba a baloncesto e iba a ver los partidos y elegí fútbol porque no era tan grande". Sobre el partido de Copa aseguró que tienen que "ganar" y que después de este evento deben volver a concentrarse en el siguiente rival: "Mañana entrenamos y hay que volver a la seriedad. Ganamos al Getafe, pero queda mucho. Hay que dar el máximo en el día a día. Si perdemos contra el Villareal volvemos a lo mismo".