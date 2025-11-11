Sin derbi entre Mallorca y Atlético Baleares en la Copa del Rey

Hubo tensión y se creyó en el derbi, pero tendrá que esperar, como mínimo, una ronda más de la Copa del Rey. El Atlético Baleares se enfrentará al Espanyol y el Mallorca visitará al Numancia en la segunda ronda del torneo del KO. Ambos enfrentamientos se producirán entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre.

La suerte fue esquiva a Palma. Tanto la ciudad, como miembros de los dos clubes, querían un derbi que agitara un encuentro que hace más de siete años que no se da. Durante el sorteo parecía que sí se podía producir después de que las manos inocentes extrajeran las cuatro primeras bolas de los equipos más modestos. Cuando salió la bola del Atlético Baleares solo había tres opciones: Espanyol, Osasuna y Mallorca.

El azar quiso el club de la Vía de Cintura se vea las caras contra los periquitos, el equipo revelación de Primera División, que con 18 puntos en 12 partidos ocupa la sexta posición de la tabla por delante de clubes como el Athletic, Valencia y Sevilla. Los pupilos de Luis Blanco deben mejorar sus prestaciones si quieren tener opciones, ya que acumulan cinco partidos en Liga sin ganar.

Al Mallorca le tocó el Numancia, un equipo asequible que no era el más complicado de todos sus posibles rivales. El equipo soriano ocupa el quinto puesto de la tabla en el grupo 1 de Segunda Federación tras diez jornadas a cuatro puntos del líder, el Real Oviedo B. El equipo de Jagoba Arrasate disputará esta eliminatoria después de jugar contra Osasuna en casa y antes de visitar al Oviedo el viernes 5 de diciembre, así que tiene muchas papeletas de jugar el martes 2.