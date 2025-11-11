El cambio de Arrasate

La victoria del Mallorca contra el Getafe (1-0) tiene mano de entrenador. Jagoba Arrasate sentó en el banquillo a Morlanes para apostar por Mascarell de inicio. Solo modificó a un futbolista, pero cambió por completo el juego del equipo. El de Berriatua reculó en varias de sus ideas para conseguir lo más importante: ganar.

Es un triunfo tan necesario como útil, que muestra las líneas a seguir en las próximas jornadas después del parón internacional. El equipo necesita solidez defensiva. Eso es precisamente lo que le dio a sus compañeros Omar Mascarell porque les transmitió seguridad. Subió poco. Cubrió la espalda de Samu Costa y fue una ayuda constante para Martin Valjent y Antonio Raíllo. Aportó rigor, equilibrio y posicionamiento, pero con el balón no fue una solución de garantías.

Arrasate hizo caso a Raíllo. Retrocedieron la línea defensiva varios metros para jugar más unidos. Más cerca de la portería, con menos distancia entre todos y sin huecos para que el Getafe pudiera correr al espacio. Potenció a sus centrales, que por arriba dominaron cualquier intento azulón de empatar con pocas ideas y mucho juego directo.

El planteamiento inicial varió por el tempranero tanto de Muriqi en el minuto 12. Los bermellones dejaron hacer al Getafe. Les dieron la posesión y sostuvieron el resultado en campo propio. Desapareció el propósito de presión alta buscando al rival. Sobre todo en la segunda parte estuvieron resguardados en campo propio sin apenas trenzar varias combinaciones largas que permitieran descansar con el balón, algo en lo que Arrasate hizo hincapié como aspecto a mejorar.

Quizás la realidad del Mallorca debe ser esta. Ser intensos, seguros y convertirse en un equipo más reactivo que propositivo. Contra el Getafe se marcó el camino adecuado, que llevó consigo un premio extra: la segunda portería a cero del año. Es cierto que hay futbolistas más creativos y ofensivos en el banquillo como Pablo Torre y Morlanes, pero hasta que eleven su nivel la fórmula de Mascarell debería repetirse para seguir sumando victorias.