'El IME–Ajuntament de Palma cerca al gegant de Son Moix’ ha sido un éxito. Los casi 1.000 espectadores se lo han pasado en grande porque han visto a sus ídolos del Mallorca y del Fibwi Mallorca de otra forma diferente: fallando, pero riéndose. Se han divertido y lo han disfrutado. "Vengo para ver chicos guapos", dijo entre risas una de las asistentes al evento, que recibió la réplica de una de sus amigas: "Aquí hay muchos".

"Lo divertido es ver a jugar de dos metros jugando a fútbol", dice Joan Cabot, que cubre el evento para Fibwi. Pues sí, ver a Spencer, que es un ala pívot, regateando, robando balones e incluso haciendo el espagat para quitar un balón ha encendido al público. Como lo ha sido que Aramburu fuera el portero cuando su cabeza salía medio palmo del larguero.

Varios jugadores del Mallorca se han tomado en serio su mitad, como Cuéllar: "Es fuera de juego, fuera de juego". Dijo medio en broma medio en serio porque siempre le dejaban a un futbolista solo. Dani Rodríguez, Pablo Torre, Javi Llabrés e incluso Antonio Sánchez sí quisieron 'reivindicarse' marcaron sus goles e hicieron levantar al público con sus filigranas. Nil Torreguitart también debutó y dejó su portería a cero. No fue tarea sencilla porque Lucas Capalbo es igual de buena con un balón en los pies como con una pelota en las manos.

'La Batalla dels Gegants de Son Moix': risas, fallos y diversión entre los jugadores del Mallorca y del Fibwi Palma / Manu Mielniezuk

El objetivo era uno: que el Fibwi marcara un gol. Pero se le resistió. Y eso que cambiaron a portero-jugador con su entrenador, Pablo Cano, en la pista. No se hizo sangre, aunque se acabó con un abultado 0-6 al término de los primeros 20 minutos. Tocaba vengarse.

El Fibwi Mallorca salió sin compasión. David López ganó el salto inicial, aunque fue un espejismo. Sus dos primeros ataques fueron dos mates y sus dos primeras defensas, dos chapas. Querían reivindicarse e eimponer su juego. Martin Valjent lideró a los bermellones desde su experiencia, pero la defensa hizo aguas.

Jagoba Arrasate deseaba que su quinteto no se fuera con un rosco en el marcador. Mantuvo a Valjent, David López, Samu Costa, Marc Domènech y Mateo Joseph. Lo consiguieron. Encestaron varias veces y cada acierto se celebraba como si fuera un gol, sobre todo por Arrasate. Los primeros aciertos llegaron desde el tiro libre.

Llegó la locura. En el último minuto, Samu Costa se jugó un triple que anotó. En la última posesión le reclamaron otro: lo volvió a conseguir. Se desató la fiesta sobre la pista. Todos lo celebraron e hicieron una piña tanto los jugadores del Mallorca como del Fibwi Mallorca para acabar con una sonrisa un evento que se debería repetir en distintos formatos en el Palau d'Esports de Son Moix. Un éxito total.