Trabajada y necesaria victoria del Mallorca ante el Getafe

Costó y sufrió, pero el Mallorca sumó de tres ante el Getafe (1-0) gracias a un gol de Muriqi en un día en el que fallar significaba irse al parón en descenso y sembrar de dudas todo lo que rodea al equipo. Pero por suerte y alegría para el mallorquinismo eso no ocurrió y vieron cómo los suyos lograban el segundo curso de la temporada en casa.

El triunfo era más necesario que nunca. Este equipo necesita confianza si quiere encontrar la regularidad. Y con la victoria frente al Getafe, un hueso en todos los sentidos, se encuentra más cerca de ello. Los de Jagoba Arrasate suman doce puntos y dejan el descenso a dos puntos de distancia.

Empezar el partido en posiciones de descenso no era algo fácil de gestionar. Como ya avisó Jagoba Arrasate en la previa del encuentro, realizó un cambio en el once. Morlanes, uno de sus buques insignia, dejaba su lugar a Mascarell en el centro del campo. El motivo no era otro que buscar solidez en una zona del campo que en La Cartuja naufragó.

Con un rival como el Getafe enfrente, al Mallorca solo se le podía pedir intensidad. Y eso hizo, en especial en los primeros 15 minutos. Con un 4-4-2 como hacía tiempo no se veía, con Darder en banda y Mateo Joseph acompañando a Muriqi en ataque, los bermellones plantearon un arranque de choque con las ideas claras: presión en campo contrario y repliegue rápido.Los nervios en cada acción y los “piques” en cada choque hablaban por sí solos de lo importante que era el choque.

Tras tantearse mutuamente, era el Mallorca quien daba mayores síntomas de sentirse mejor en el campo. Y así, en el minuto 14, sacó provecho de ello. Una jugada en cuatro toques que finalizó con un gol de Muriqi (el sexto en su cuenta particular). Samu Costa, tras dejársela de cara Mascarell, envió un balón en largo a Mojica aprovechando el espacio que Iglesias había dejado a su espalda. El colombiano, tras dejar correr la pelota, puso un gran centro al corazón del área para que Muriqi la enviase al fondo de la red con el interior de su pierna derecha.

Lo más difícil estaba hecho. De hecho, era la tercera vez este curso que el Mallorca se ponía primero por delante en el marcador. El gol, además de sacar momentáneamente a los de Arrasate del descenso, daba la tranquilidad necesaria para seguir afrontando el partido ante el Getafe, uno de los equipos más competitivos del campeonato.

Y es que los de Bordalás, expertos en el otro “fútbol”, comenzaron a poner a prueba la paciencia de los bermellones, del árbitro y del propio Arrasate, que llegó a perder los nervios en alguna jugada. Exageraciones en cada contacto, búsqueda constante de una falta que supusiese un penalti… Una táctica tan válida como otra cualquiera y con Liso como principal ejecutor. Por suerte, De Burgos Bengoetxea no mordía el anzuelo y se agotó de pedir a los azulones que se levantasen del suelo.

El partido continuó sin que nada ocurriese, pero el Getafe fue ganando terreno, especialmente a través del balón parado. Con Luis Milla al frente, cada balón al área provocaba contener el aliento, sobre todo ante la poca seguridad que ofrecía Bergström. De hecho, la gran ocasión del conjunto madrileño vino motivada por un fallo terrible en una salida por alto. Una jugada que acabó con Valjent sacando el balón bajo palos.

El inicio del segundo periodo fue una continuación del primero, con los visitantes con más posesión pero sin crear ocasiones. De hecho, el primer remate fue uno de Raíllo de cabeza que atrapó Soria sin problemas. Y en el 55 apareció Lucas Bergström. El finlandés sacó una mano prodigiosa abajo a un disparo ajustado de Sancris a su palo derecho. Si necesitaba confianza, esta acción se la tenía que dar.

Arrasate sorprendió quitando a Virgili del campo y metiendo a Antonio. No fue el mejor partido del extremo, pero el equipo perdía verticalidad. El Getafe comenzaba a asumir riesgos, pero el Mallorca no estaba acertado a la hora de montar la contra cuando recuperaba el balón.

En el 72, los bermellones tuvieron la sentencia precisamente en un contraataque que inició Antonio. Su centro lo dejó muerto Abqar y Darder, solo, no pudo batir a Soria desde el punto de penalti. Una ocasión así no se podía desaprovechar.

Y más viendo cómo Milla, pocos minutos después, estaba a punto de lograr el empate con un remate que Samu desviaba casi de milagro. Quedaba claro que el Mallorca iba a sufrir para amarrar una victoria que era puro oxígeno antes del parón.

Y se consiguió. El Mallorca celebró la victoria que le deja con doce puntos y a dos del descenso. Un parón de selecciones feliz.