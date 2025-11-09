La opinión de Toni Ruiz del Mallorca-Getafe: Victoria al estilo Bordalás

El Mallorca alcanza el nuevo parón de selecciones con una victoria que vale su peso en oro. Tres puntos vitales que permiten al equipo balear salir de la zona de descenso, en la que había caído por los resultados previos. Con este impulso, supera incluso a rivales como Osasuna, que se suman ahora a la batalla por evitar el naufragio.

El triunfo ante el Getafe fue tan trabajado como sufrido. El gol de Muriqi en el minuto 14, tras una galopada brillante de Mojica y un remate certero del delantero kosovar, fue suficiente para amarrar la victoria. Pero nada fue sencillo: equipo y afición padecieron hasta el último segundo, cuando De Burgos Bengoetxea decretó el final. Curiosamente, Arrasate ganó la partida apostando por un estilo más propio de Bordalás, sacando petróleo de las escasas ocasiones generadas. Lástima que Darder no lograra evitar el suspense con el mano a mano que tuvo ante David Soria.

Quizá no había otra manera de doblegar al Getafe. Para superarlos, hay que correr más, ser más intensos en los duelos y, probablemente, cometer más faltas. Samu Costa lo entendió a la perfección, desplegando un derroche físico que contagió al resto. Las estadísticas lo confirman: 52 despejes del Mallorca frente a 19 del conjunto madrileño, 15 faltas cometidas por los locales contra 9 del visitante. La posesión fue claramente azulona (61% frente a 39%), al igual que los remates (14 a 6) y los saques de esquina (14 a 1), pero la determinación rojilla fue decisiva.

Ahora toca saborear una victoria que insufla confianza, pero sin perder de vista que aún hay mucho por mejorar si se quiere transitar con solvencia por la exigente Primera División.