La opinión de Gabriel Forteza del Mallorca-Getafe: Previa cumplida

Decía Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al partido que la clave era igualar la intensidad porque la principal virtud del Getafe era la principal carencia del Mallorca y que, si eso no se igualaba, la cosa no podía ir bien.

Es la conclusión que extraigo del mismo, que el Mallorca igualó el trabajo, la pelea y las ganas, y le dio para superar por un gol al aguerrido y peleón equipo madrileño.

Dicho esto, volví a ver un poco al Mallorca de Aguirre que reclamaba hace una semana Raíllo, es decir, echarse a tras a defender el resultado, hacerlo con ocho jugadores por detrás del balón y a verlas venir.

Es un concepto pobre del juego, pero a la vista está que efectivo, con los sustos pertinentes incluidos, con los uy cada vez que Bergström iba por alto y con catorce córneres en contra por solo uno a favor.

Pero el fútbol también tiene otros componentes para salir adelante como, por ejemplo, tener a Muriqi en tu equipo, que Samu costa haga un partido descomunal y que detalles concretos caigan de tu lado cuando habitualmente se te caen encima en contra como son esas ‘manitas’ del fútbol actual que cada árbitro considera como le parece.

Y todo esto metido en una coctelera acaba con el Mallorca sumando tres puntos muy valiosos y fuera de la zona de descenso para encarar con tranquilidad el parón de selecciones.

En el horizonte, el Villarreal; y esa será otra historia.