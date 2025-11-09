Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | RCD Mallorca

Muriqi: "Es un gol preparado desde el inicio de la semana"

El delantero del Mallorca ha marcado el tanto de la victoria contra el Getafe en Son Moix

Muriqi celebra su gol con la afición.

Muriqi celebra su gol con la afición. / RCDM

César Mateu

Palma

Vedat Muriqi está firmando una temporada sobresaliente. Su sexto gol este curso ha servido para ganar al Getafe 1-0 en Son Moix un encuentro muy trabajado, que al Mallorca le vale para salir del descenso: "Es una victoria muy importante. Llevamos una mala racha, a veces jugamos bien, pero no habíamos sacado resultados. Hoy hemos sacado espíritu de equipo y delante de nuestra afición hemos conseguido ganar que era importante antes del parón. Entramos con alegría y felicidad a estas dos semanas sin Liga".

El kosovar asegura que la jugada del gol la habían preparado en los entrenamientos: "Lo teníamos estudiado. Con los balones largos a la espalda en profundidad ellos sufrían. Mojica ha ido y no pensaba en llegar, sino en no fallar desde allí. Es un gol preparado desde el inicio de la semana y estamos contentos.Toca seguir por más".

Noticias relacionadas y más

Muriqi se marcha con su selección para preparar los partidos de clasificación al Mundial contra Eslovenia el sábado a las 20:45 y el martes, ante Suiza a la misma hora.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents