Muriqi: "Es un gol preparado desde el inicio de la semana"

Vedat Muriqi está firmando una temporada sobresaliente. Su sexto gol este curso ha servido para ganar al Getafe 1-0 en Son Moix un encuentro muy trabajado, que al Mallorca le vale para salir del descenso: "Es una victoria muy importante. Llevamos una mala racha, a veces jugamos bien, pero no habíamos sacado resultados. Hoy hemos sacado espíritu de equipo y delante de nuestra afición hemos conseguido ganar que era importante antes del parón. Entramos con alegría y felicidad a estas dos semanas sin Liga".

El kosovar asegura que la jugada del gol la habían preparado en los entrenamientos: "Lo teníamos estudiado. Con los balones largos a la espalda en profundidad ellos sufrían. Mojica ha ido y no pensaba en llegar, sino en no fallar desde allí. Es un gol preparado desde el inicio de la semana y estamos contentos.Toca seguir por más".

Muriqi se marcha con su selección para preparar los partidos de clasificación al Mundial contra Eslovenia el sábado a las 20:45 y el martes, ante Suiza a la misma hora.