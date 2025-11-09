Mallorca-Getafe: Ganar para respirar

La historia se vuelve a repetir para este Real Mallorca. Los pecados que comete fuera de casa debe subsanarlos al jugar en Son Moix para evitar quemarse con las posiciones de descenso. Y eso es lo que buscará esta tarde ante el Getafe de Bordalás (18:30 horas/Movistar). El triunfo ayer del Girona frente al Alavés hizo que los bermellones afronten el complicado encuentro de hoy ya entre los tres últimos, por lo que deberán luchar contra los nervios propios y los que se puedan transmitir desde la grada.

Y es que el vaivén continuo de la plantilla, que no acaba de remontar en esta temporada y que sigue ofreciendo unas enormes dudas en su juego, tiene ya desesperado a gran parte de los aficionados. El desconocimiento de qué versión se van a encontrar tiene agotado a un sector del mallorquinismo, que espera que de una vez por todas el conjunto bermellón muestre una imagen sólida y consistente durante todo el partido, algo que no ha ocurrido desde hace meses.

Este partido, a las puertas del último parón de selecciones del año, cobra además una especial importancia por el hecho de que de nuevo quedarán dos semanas por delante en las que no habrá fútbol. Llegar a ellas con una victoria las hace placenteras, pero en caso contrario puede significar un periodo de muchos nervios, muchas preguntas sobre el futuro inmediato del club y dudas sobre la viabilidad del proyecto.

Ganar, pues, es una misión obligatoria para el Mallorca y para Jagoba Arrasate. El técnico de Berriatua avisó ayer en la rueda de prensa que realizaría cambios en el once en busca de suplir las «carencias» del equipo, a su vez virtudes del Getafe.

En portería, pese a no despejarlo ante los micros, parece que Bergström repetirá titularidad. Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica estarán en defensa. En el centro del campo ya existen más dudas. Ante el Betis fue una de las líneas que más flojeó y parece que allí sí meterá mano Arrasate. Mascarell o Antonio tienen números de entrar en el once, aunque eso supondría la salida de algún fijo como Morlanes o Darder, dos de los más señalados en La Cartuja.

En las bandas, Asano podría volver a gozar de minutos en detrimento de Mateo Joseph, con Virgili como fijo en el costado izquierdo. Arriba, Muriqi tiene garantizado su sitio.

Por su parte, el Getafe, en plena forma y en su mejor momento de la temporada, viajará a Mallorca con la intención de encadenar su tercera victoria. No consigue ganar tres partidos seguidos desde la temporada 2019/20 y ahora se encuentra ante una oportunidad de oro para prolongar una racha con la que podría colocarse en puestos europeos.