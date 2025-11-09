Futbol | Primera Divisió
L'opinió de Ricard Pla del Mallorca-Getafe: Exercici de supervivència per guanyar
Victòria per la mínima, la porteria a zero i tres punts clau per sortir de la zona de descens i propiciar una gran dosi de calma i tranquil·litat al cos tècnic i, per descomptat, a la plantilla. Jagoba Arrasate segurament dormirà millor després del gol de Muriqi i l’exercici de supervivència de l’equip, que pràcticament només s’ha dedicat a defensar el gol del kosovar.
Evidentment, no era un partit per a grans floritures, però, en una de les millors jugades de la temporada, el Mallorca s’ha pogut avançar al Getafe amb un bon gol del davanter i una primera part excepcional de Samu Costa. El portuguès ha estat el millor dels mallorquinistes en un partit en què s’ha buidat físicament. El migcampista —de fet, l’únic dels tres o quatre del centre del camp— ha estat el que ha tengut el partit totalment enfocat, un detall que demostra que quan un jugador en vol apareix per totes les zones del camp. A Samu Costa, se l’ha vist en la majoria d‘accions, però sobretot en les que requerien un doble esforç defensiu. A la segona, ha acabat un poc les forces, però així i tot ha demostrat que, lluitant com ell ho ha fet, és l’única manera de mantenir la categoria.
El tècnic mallorquinista ha donat continuïtat a l’islandès Bergström (el contrari hauria estat enfonsar el porter) i la jugada no li ha sortit malament. En l’únic xut entre els tres pals del Getafe, Bergström ha respost molt bé, i en les jugades amb el peu, se l’ha vist prou segur.
En tot cas, els tres punts eren innegociables i així ho han entès els jugadors, que, avui sí, han tengut la concentració necessària per aconseguir sortir de la zona perillosa. Una altra cosa és veure que l’equip necessita tenir més futbol per no continuar amb l’aigua al coll. Afrontar l’aturada de la lliga amb dotze punts li ha de servir per créixer.
