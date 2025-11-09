Jagoba Arrasate: "Estoy encantado de la solidez defensiva"

Jagoba Arrasate tenía claro que para que el Mallorca saliera victorioso, necesitaban igualar o superar la intensidad del Getafe, y así ha sido. “Nos teníamos que poner al nivel de ellos en cuanto a duelos y segundas jugadas, son un equipo que hace eso muy bien. Estoy muy contento con eso, porque el Getafe ahí siempre es un 10 y a nosotros nos estaba faltando un poco eso. Eso que para ellos es virtud lo teníamos que hacer nuestro también porque es nuestra carencia en algunos partidos. Hemos defendido bien, hemos tapado un montón de centros y remates… Si tenemos eso, somos mejor equipo”, ha declarado el técnico en la rueda de prensa posterior al choque (1-0).

Los bermellones han realizado un gran ejercicio defensivo tras haberse puesto por delante con el gol de Muriqi. “Hemos hecho un gran gol, a partir de ahí ha tocado defender. Hemos tenido mucho sacrificio y despliegue. Es verdad que nos ha faltado algo de posesión. Estoy encantado de la solidez defensiva, que es algo que demandábamos y hoy lo hemos tenido. Es un partido que nos tiene que servir ya no solo en lo clasificatorio, sino para ganar autoestima”, ha manifestado el de Berriatua.

El entrenador vasco ha resaltado también la importancia de haberse adelantado en el marcador, la tercera vez que lo consiguen este curso en doce jornadas: “Cuando te pones por detrás a veces te puedes exponer, te pueden transitar… pasó un poco con el Betis y ahí no somos tan buenos. Es la importancia de acertar, los últimos encuentros nos estábamos poniendo por debajo y hoy la primera la hemos metido y partir de ahí, es que cambia mucho el guión. Nosotros también hemos demostrado que sabemos gestionar muy bien los partidos, pasó el día del Alavés y hoy también. Eso es clave para nosotros”.

La jugada del gol, además, no ha sido fruto de la casualidad, sino que ha sido algo en lo que Arrasate ha puesto ímpetu durante la semana: “Teníamos claro lo de jugar a la espalda y ganar esa profundidad. Porque ellos, en el último partido que jugaron en San Mamés contra el Athletic, taparon muy bien todas las vías del juego interior. Y de ahí un poco el cambio de tener un interior con Sergi y una doble punta para tener esas situaciones de duelo y correr”.

Una de las novedades ha sido la entrada en el once de Mascarell en detrimento de Morlanes. El tinerfeño ha cuajado una gran actuación, dotando al equipo de un equilibrio necesario ante la fragilidad defensiva mostrada en los últimos encuentros. “Teníamos claro que el partido era para Omar por sus características y lo ha hecho muy bien. Sabemos lo que nos puede ayudar, siempre está preparado y por eso hemos recurrido a él”, ha comentado Arrasate sobre el centrocampista.

Sobre Bergström, que ha dejado la portería a cero tras su complicado debut ante el Betis, ha expresado: “Muy contento por él también, ha hecho un gran partido y ha estado sobrio. Esa mano a Sancris le va a dar confianza”.

Jagoba se ha pronunciado también sobre la jugada de la mano de Mojica, la cual Bordalás ha calificado como “un penalti claro que ha visto toda España”: “Le pega en una posición natural. Para mí, esas jugadas no tienen ninguna incidencia en el juego. Ahora se están pitando cosas accidentales, entonces no sabemos donde poner el baremo. Para mí estas jugadas nunca son penalti, pero si alguna vez se pita todos recurrimos a lo mismo”.

El triunfo ante los azulones saca al Mallorca del descenso antes del parón de selecciones, pero el técnico sigue manteniendo que todavía siguen con un déficit de puntos (doce en doce jornadas): “No vamos sobre el horario previsto. Para mí, para conseguir el objetivo de seguir en Primera, necesitas más puntos que jornadas”, ha zanjado Arrasate.