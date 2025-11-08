Jagoba Arrasate: "Habrá algún cambio en el once"

Jagoba Arrasate está confiado. El técnico del Mallorca sabe que el encuentro contra el Getafe es "muy importante" porque "urge la victoria" y se ha mostrado muy seguro de que la lograrán. También ha adelantado que hará "algún cambio" con respecto al último partido contra el Betis en el que perdieron por 3-0 en La Cartuja.

A pesar de la derrota la semana pasada, el de Berriatua asegura el equipo tomó una dirección hace semanas que es la correcta. "El click ya se hizo y el camino está marcado. No siempre es de rosas ni recto. El otro día fue un paso atrás. Tenemos que volver a la senda de la fiabilidad, de la intensidad, de la concentración, de la determinación y de ir a por las cosas. Es lo que necesitamos para ganar ante un equipo que viene en un gran momento y que no nos va a poner las cosas fáciles", afirma.

"Las virtudes que tiene el Getafe pueden ser nuestras carencias de alguna manera. Es un equipo intenso, concentrado, ganan duelos, hacen el partido incómodo al rival. Tienen la virtud de conseguir que el encuentro se juega a lo que ellos quieren. Y en Primera División eso es muy difícil. Hay que igualar esas cosas", cuenta sobre el conjunto de Bordalás, que marchan séptimos con 17 puntos en 11 encuentros.

Jagoba Arrasate confirma que habrá cmodificaciones en el once, pero no despeja la duda en la portería entre Cuéllar y Bergström: "Hay perfiles donde un jugador es más agresivo, uno te puede dar más equilibrio, otro más en el juego aéreo. Sí, algún cambio habrá mañana. Tenemos dos porteros preparados para jugar y no voy a estar todas las semanas diciendo quién va a jugar".

El de Berriatua se muestra confiado para sumar de tres este domingo: "Fue un palo muy duro, las sensaciones en alguna transición no fueron los mejores. Hay que analizar, corregir, entrenar bien, que es lo que hemos hecho, y tener confianza de que vamos a ganar. La afición vendrá. Es un partido importante y ojalá lo saquemos adelante".

También ha valorado la tercera Copa Intercontinental del Palma Futsal: "Siento envidia sana. Caa vez que voy me olvido de todo y disfruto con mis hijos. Ayer fue muy especial. Había mil seguidores de Peñarol, que hizo que el encuentro fuera especial. Me encanta ver futsal y aquí el equipo está peleando y consigue cosas importntes. Me gusta estar detrás del banquillo y aprendiendo de Vadillo, de cosas que puedo sacar y disfruto con mi familia de momentos que son únicos y creo que hay que aprovechar".

Arrasate mantiene un trato muy cercano con el propietario del Mallorca, que está en la isla: "Kohlberg ve todos los partidos. Hablamos de forma contínua ha estado aquí, lo habéis visto. Cuando está en la distancia tiene una percepción y cuando está aquí se quiere empapar de todo. Son diálogos fluidos y agradezco la cercanía".