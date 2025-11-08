Un ‘coco’ viene a Son Moix

El Real Mallorca necesita empezar a acumular victorias. Los malos números del equipo esta temporada no permiten ningún tipo de relajación y el que va a recibir mañana en Son Moix (18:30 horas/Movistar) es un experto en provocar que no ocurra nada y que, cuando pasa algo, sea a su favor. El Getafe de Bordalás, un verdadero dolor de cabeza como equipo por lo bien trabajado que está, quiere hurgar en la herida de los bermellones y seguir con su racha positiva que le tiene a un punto de puestos europeos.

La visita del conjunto madrileño, una de las marcadas en rojo a la hora de publicarse el calendario como fecha en la que los puntos no deben escaparse ante un rival directo, llega en el peor momento posible.

Las malas sensaciones que arrojaron los de Jagoba Arrasate ante el Betis, con un sistema defensivo que no termina de funcionar y una falta de solidez preocupante en todas las líneas, no invitan al optimismo ante el Getafe, uno de los equipos más competitivos del campeonato con el sello inconfundible de Bordalás. Acumulan 17 puntos en la tabla y un triunfo les podría aupar a posiciones de Europa si el resto de resultados le acompañan.

Los de Arrasate están encajando demasiado fácil este curso –han empezado perdiendo en nueve de once partidos– y, con los problemas habituales de cara al gol que sufre, pensar en una remontada –con la excepción del Sánchez-Pizjuán– ante uno de los equipos más rocosos a la hora de defender una ventaja, se antoja complicado.

Para este choque, la concentración defensiva y la eficacia ante la meta rival del conjunto mallorquinista deben rozar la excelencia. Según el resultado que se dé en el partido del Girona ante el Alavés de este mediodía (14 horas/Dazn), el Mallorca podría arrancar su encuentro en posiciones de descenso. Una presión extra en un día en el que Son Moix puede ser clave en la búsqueda de los tres puntos, pero que también puede estallar en caso de ir perdiendo y mostrar una mala imagen.

De hecho, el último recuerdo de un Mallorca-Getafe en Son Moix es terrible. Aquel día los locales se jugaban seguir teniendo opciones de clasificarse para Europa y los visitantes certificar la permanencia matemática. Finalmente, la necesidad se impuso a la ilusión y la afición, enfadada tras una segunda vuelta prácticamente de descenso, cargó contra la plantilla, especialmente contra Maffeo y Larin.

El primero hizo gestos a un sector del Fondo Sur al ser sustituido –pidió disculpas al no salir del equipo este verano–, mientras que el canadiense, que ya no está en la plantilla, puso punto y final a su relación con la grada al mandar callar al mismo fondo al anotar un gol. Por suerte, todo eso ya pasó y se espera que mañana la historia acabe de otra manera. El Mallorca necesita ganar como sea.