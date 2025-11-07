Real Mallorca-Getafe: fecha, horario y dónde ver por televisión

Nuevo fin de semana para el Real Mallorca y nuevo partido en el que sumar tres puntos, que le permitan alejarse de las posiciones de descenso, es una necesidad. En este caso, el rival es uno de los cocos de Primera, el Getafe, que ha arrancado muy bien la Liga y ocupa una posición muy cercana a Europa.

La forma de perder en La Cartuja ante el Betis ha provocado que las dudas se ciernan de nuevo sobre el juego de los bermellones. La falta de contundencia defensiva en todas las líneas volvió a quedar patente, como el resto de la temporada. Futbolistas como Darder, Mojica o Raíllo quedaron señalados por su bajo rendimiento.

El propio central, justo al finalizar el choque, alzó la voz y, de manera autocrítica, dejó claro todo lo malo que están haciendo y que es necesario buscar soluciones desde dentro, reclamando mayor sacrificio a sus compañeros e ir todos a una.

Para este choque, a falta de que este sábado se conozca la lista de convocados, Arrasate seguirá sin poder contar con Kumbulla (espera estar listo tras el parón), Toni Lato y Leo Román, de baja prácticamente lo que queda de año.

El Getafe, por su parte, llega con la moral por las nubes tras vencer al Athletic a domicilio y al Girona en casa. El conjunto dirigido por Bordalás suma 17 puntos y acude a la isla con un buen recuerdo, ya que la temporada pasada certificó la permanencia matemática al vencer en Son Moix.

El choque, correspondiente a la jornada 12 de Primera División, se disputa este domingo, día 9 de noviembre, a partir de las 18:30 horas. Se podrá ver en directo por Movistar.