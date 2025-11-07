El Mallorca tiene que espabilar

Lento, pero de manera continua, el calendario del Real Mallorca sigue avanzando y dentro de poco ya se habrá consumido un tercio del campeonato de Liga. Los números de los bermellones no engañan a nadie: nueve puntos en once jornadas y evitando, por ahora, caer a las posiciones de descenso gracias al golaveraje.

Con seis partidos por disputar –además de otra ronda de la Copa del Rey– antes de que 2025 cierre el telón, las cuentas están claras: tiene que por lo menos duplicar su puntuación para no verse obligado a realizar una segunda vuelta equiparable a la que hacen los equipos que se clasifican para Europa.

Cierto es que los puntos que se necesitarán para garantizar la permanencia todavía están lejanos de conocerse, más allá de las predicciones que apuntan a una cifra u otra. Se parte siempre desde unos 40 puntos para hablar de salvación y, para conseguir la mitad de ellos en la primera vuelta, los de Jagoba Arrasate necesitan espabilar en los seis partidos que restan.

Si sale bien de ellos, compensará el inicio y podrá arrancar la segunda vuelta –todavía restarán dos partidos de la primera en 2026– con garantías de conseguir seguir siendo de Primera un año más. Pero en caso contrario...

La primera parada este domingo es ante el siempre complicado Getafe (18:30 horas/Movistar). Los de Bordalás, un ‘coco’ para cualquier rival, ya dejaron al Mallorca sin opciones de ir a Europa el curso pasado y son un difícil conjunto para recibir como visitante. Tras el parón, tocará viajar el 22 de noviembre a La Cerámica (21 horas) para jugar ante el Villarreal –el año pasado encajó allí cuatro goles en 7 minutos y 26 segundos–.

El siguiente choque será ante Osasuna el sábado 29 a las 14 horas. Un partido ante un rival directo y que tampoco ha empezado de la mejor manera la Liga. Una semana después, en el puente de diciembre, el Mallorca visitará el Carlos Tartiere (5 de diciembre/21 horas) para jugar ante el Oviedo. Otro club en apuros en la clasificación.

Los dos últimos choques del año, al margen de la Copa, serán recibir a una de las sorpresas del campeonato, el Elche de Eder Sarabia, y jugar en Mestalla ante un Valencia en eternos problemas. El Mallorca tiene que sacar puntos como sea o la segunda vuelta se le hará muy cuesta arriba.