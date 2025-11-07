Jan Virgili recibe la llamada de España sub-21

El buen momento de forma de Jan Virgili con el Real Mallorca ha dado sus frutos. El extremo catalán, de lo más destacado del conjunto bermellón en el último mes, ha sido convocado por la selección española sub-21 por primera vez para los próximos partidos de clasificación para el Europeo que disputará ante San Marino y Rumanía.

Virgili, a su regreso de disputar el Mundial con España sub-20, ha sido un indiscutible para Jagoba Arrasate en el once titular. Sus grandes minutos ante el Atlético de Madrid, en el que dio una asistencia a Muriqi, ya dejaron entrever el gran potencial que atesora.

En el Sánchez-Pizjuán, ya en el once desde el inicio, dejó grandes jugadas para la galería, además de volver a asistir al kosovar en el primer gol de los bermellones.

Frente al Levante también cuajó un gran encuentro, mientras que ante el Betis, al igual que el resto del equipo, estuvo más apagado. Su convocatoria con la sub-21 supone un premio para él y una preocupación para el mallorquinismo, que estará atento a los partidos, suspirando para que no sufra ningún percance físico dada su importancia en el esquema actual del equipo.

España, líder del grupo A en la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027, quiere mantener la buena dinámica en los partidos que disputará ante San Marino (viernes 14 de noviembre, en el Anxo Carro de Lugo) y ante Rumanía a domicilio (martes 18, estadio municipal de Sibiu) y cerrar este 2025 con seis puntos más en su casillero.