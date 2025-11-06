Kumbulla quiere estar ante el Villarreal

Marash Kumbulla quiere estar en la lista del Mallorca para medirse al Villarreal el próximo sábado 22 de noviembre (21 horas). El central, que continúa recuperándose de la lesión que lo ha dejado fuera de combate el último mes y medio, confía en reincorporarse a los entrenamientos con el grupo tras el parón por selecciones para así poder estar en La Cerámica.

El albanés sufrió una lesión importante en los isquiotibiales en el partido ante el Atlético de Madrid que se celebró en Son Moix. En la primera parte, tras un pase a Mojica, Kumbulla notó un fuerte pinchazo y tuvo que pedir el cambio. De ello ha pasado un mes y medio prácticamente, y Jagoba Arrasate se ha quedado sin una de las grandes apuestas para el centro de la defensa.

El futbolista, cuya recuperación ha ido más lenta de lo esperado, tenía previsto incorporarse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros esta semana, pero notó una pequeña molestia y, de mutuo acuerdo con los servicios médicos del club, han decidido ir con un poco más de cautela para evitar más contratiempos. Su gran reto es estar ante el Villarreal y trabajará para ello estas dos semanas.