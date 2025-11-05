La sangría defensiva del Mallorca

Raíllo tiene razón: el Mallorca es un equipo muy frágil. Con 18 goles encajados en 11 encuentros, el cuadro bermellón ha firmado su peor arranque defensivo desde la temporada 2012/13 en Primera División. Solo han dejado una vez la portería a cero- en la primera victoria del curso contra el Alavés-, y preocupa haber perdido la solidez atrás, uno de sus sellos en los últimos tres años, por ello apenas suma nueve puntos, las mismas unidades que marca el descenso.

Ni con cuatro ni con cinco zagueros, Jagoba Arrasate ha dado con la tecla para dejar de recibir goles porque no es un problema exclusivo de la última línea. Es una cuestión que va más allá. Son errores de equilibrio y de posicionamiento, como ha repetido en varias ocasiones el técnico del Mallorca. Pero todavía preocupa más la facilidad de superar líneas que tienen los rivales para plantarse delante de los últimos defensores. Falta agresividad, contundencia y sacrificio. Sobre todo en el centro del campo, que en los últimos cinco partidos ha estado formado por Manu Morlanes, Samu Costa y Sergi Darder, con una posición más adelantada por parte del artanenc.

Es una situación que se repite desde el inicio de 2025. Este año lleva recibidos 46 tantos en 33 partidos. Es una cifra demasiado alta como para que pase desapercibida. Arrasate pidió públicamente que se hiciera «un buen mercado». Pablo Ortells, el director deportivo del club, solo trajo a Kumbulla, central que lleva lesionado desde el 21 de septiembre y parece difícil que esté disponible este domingo contra el Getafe, y a ningún centrocampista de corte defensivo o todoterreno, ni laterales.

Por eso, un problema que se arrastró durante la recta final del curso pasado se ha acentuado esta temporada. De hecho, el Mallorca ha firmado su peor balance defensivo desde el descenso en la temporada 2012/13 con Joaquín Caparrós.

Lo más sorprendente es que en las mismas alturas del año pasado el equipo había encajado solo ocho goles, menos de la mitad de tantos. Y los cambios de una plantilla a otra son escasos. En la portería sí ha habido una permuta: vendieron a Greif al Lyon y Leo Román es el guardameta titular, pero el nivel no ha variado tanto como para explicar este descalabro. La titularidad de Bergström contra el Betis tampoco es una razón de peso.

La defensa preferida de Arrasate es la misma. Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica. Donde sí ha habido más cambios es en las bandas porque ahora el técnico de Berriatua confía en Jan Virgili, extremo por la izquierda, y Mateo Joseph, delantero reconvertido a banda derecha. Son futbolistas de un corte más ofensivo que los Dani Rodríguez o Robert Navarro, pero no es culpa de Virgili y Joseph. Son problemas estructurales más profundos. El rendimiento del equipo ha caído y se necesitan reemplazos.

Los goles encajados preocupan, pero no son definitorios. Hasta en dos ocasiones el Mallorca ha salvado la categoría habiendo encajado más goles en la jornada once, pero para ello debe mejorar la efectividad en la portería contraria.

A pesar del mal balance defensivo, hay cinco equipos que han recibido más goles. Los tres últimos: Girona, Oviedo y Valencia; además del Levante y Sevilla. Eso sí, estos dos marcan más goles y el equipo bermellón es el cuarto conjunto con una peor diferencia de tantos: -7. Arrasate tiene mucho trabajo por delante porque para conseguir la salvación, el camino más fácil es ser más fuertes atrás. Algo que no ha conseguido en 2025.