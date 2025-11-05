Fútbol | RCD Mallorca
El Mallorca se hace la foto oficial 2025-26 en Sant Elm
El club bermellón posa con el Parc Natural de Sa Dragonera para conmemorar su 30º aniversario
El RCD Mallorca ha realizado este miércoles la foto oficial de la temporada 2025-26 en u el Moll Gran de Sant Elm, el escenario elegido para conmemorar el 30º aniversario del Parc Natural de Sa Dragonera.
El acto, que ha contado con la presencia de Andy Kohlberg, presidente del club, Alfonso Díaz, CEO de Negocio, y Pablo Ortells, CEO de Fútbol. El propietario americano ya estuvo en Sevilla el domingo viendo la derrota de su equipo por 3-0 contra el Betis en La Cartuja.
Los jugadores y el cuerpo técnico se han desplazado hasta Sant Elm directamente desde la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, tras completar la sesión de entrenamiento matinal, a bordo del autobús oficial del club. Han bajado una rampa y a unos metros del lugar escogido se han puesto la equipación oficial del curso.
Durante la jornada, el primer equipo, el cuerpo técnico y la directiva posaron con Sa Dragonera como telón de fondo. También se realizó una fotografía especial con los cinco capitanes del equipo, entre ellos los recién incorporados Darder y Morlanes.
- El Mallorca firma una remontada a lo grande
- Jagoba Arrasate, muy crítico con sus jugadores: 'Nos han faltado cosas que en el fútbol no pueden faltar
- Opinión: Hay miedo en el Mallorca a «zanjar» lo de Dani
- Un estreno de pesadilla para Lucas Bergström en el Mallorca
- Problema en el Mallorca: Leo Román se lesiona y será baja entre seis y ocho semanas
- Jagoba Arrasate: 'Cuando vi lo de Dani se me hizo una bola en el estómago del dolor
- Son Moix también debe mejorar en las gradas
- Antonio Raíllo: «¿Hacer la cama a Arrasate? Para nada, no lo concibo»