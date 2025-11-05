El gesto de Kohlberg a Dani

Andy Kohlberg fue el protagonista de la foto oficial del Mallorca. El propietario del club está acostumbrado a guardar silencio. Este miércoles no ha sido menos. Aunque sí ha sorprendido su gesto de cariño hacia Dani Rodríguez antes de la instantánea de la temporada 2025/26. El propietario americano no le dio importancia. Es el jugador que tenía sentado debajo de él. Si hubiera sido otro, habría hecho lo mismo, pero quien estaba allí, en el centro de la fotografía, era el futbolista de Betanzos, al que Jagoba Arrasate no perdona, pero desde el club no zanjan definitivamente el tema.

Como es habitual, Kohlberg no dijo nada. Nadie sabe qué piensa el mandatario de la entidad bermellona sobre el paso atrás del club esta temporada a pesar de realizar una nueva ampliación de capital, ni nadie sabe cuál es su posición sobre la situación de Dani Rodríguez, el único jugador con el que tuvo un gesto cariñoso.

El propietario americano llegó escoltado por su inseparable CEO de Negocio, Alfonso Díaz, y al que le volvió a ceder el protagonismo delante de los medios de comunicación. Al acabar las protocolarias fotografías, enfiló las escaleras que le llevaron al restaurante donde le esperaba el resto de integrantes del club junto a Pablo Ortells, el director deportivo, y su otra persona de confianza en la entidad bermellona. El último en llegar fue Alfonso Díaz, que mandó un mensaje de tranquilidad en su nombre: “Estamos convencidos de que saldremos adelante”.

Se espera la también protocolaria entrevista que difunde el club en la primera parte de la temporada. En el curso pasado fue el 22 de octubre, después de un gran inicio: “Queremos ser un club consistentemente entre los diez primeros”, finalizó la temporada y el 16 de junio lanzó otro mensaje: “Toca dar un paso más”, después de acabar en el décimo puesto. Se ha dado en el sentido contrario y todavía no ha dado ninguna explicación al mal arranque y eso que las señales de emergencia se encendieron en el final de la temporada pasada.