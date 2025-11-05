Durante la foto oficial del Mallorca: “Quien pueda que abra los ojos”

La complicidad entre Samu Costa y Mojica es contagiosa. Transmitieron alegría y felicidad durante las fotografías oficiales del Mallorca de la temporada 2025/26 en Sant Elm. Se reían y sonreían, mientras mandaban los semblantes serios del resto de sus compañeros.

El club bermellón tuvo que modificar levemente su plan inicial sobre el lugar de la instantánea. La intención principal era inmortalizarla en Sa Dragonera para conmemorar el 30º aniversario del Parc Natural , pero primero por la convocatoria de Jan Virgili con España Sub-20 y luego por las obras que se están llevando a cabo en el islote, se han tenido que conformar con que salga de fondo.

No pasó nada. La austeridad del lugar bien escogido provocó belleza. Se escogió la zona del Moll Gran, donde no pueden entrar coches. Es un espacio pequeño en el que sí se pueden lanzar al mar pequeños llaüts o incluso piraguas a través de una rampa estrecha. Para llegar, los futbolistas tuvieron que bajar por una rampa con una pendiente pronunciada. El photocall ya estaba preparado.

La foto oficial de la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva / RCD Mallorca

Lo bonito fue estar en contacto con la naturaleza. Uno de los fotógrafos del club se tuvo que subir a una piedra para conseguir el mejor plano. No fue un escenario reservado. Varias personas se acercaron y vieron con un poco de perspectiva los posados.

Comenzó la directiva junto al cuerpo técnico. Se encontraron con un enemigo improvisado: el sol. Hacía una temperatura más que agradable, calurosa. Invitaba a dar un chapuzón, aunque los protagonistas quisieron que se marchara por un momento. Kohlberg Costaba mantener la pose. “Quien pueda que abra los ojos”, dijo medio en broma, medio en serio Luivi, el entrenador de porteros.

Llegó el turno de los futbolistas. Los fueron colocando de una forma estudiada. Había varios frentes abiertos: Samu Costa disfrutaba junto a Mojica, Dani Rodríguez hablaba con Morlanes mientras se tapaban la boca y Pablo Torre se llevó algunas quejas de sus compañeros por no llevar los cordones atados.

Tuvieron que hacer algunas poses diferentes. Después de cada toma buena, Antonio Raíllo y Pablo Ortells cerraban los ojos en una clara señal de que su posición era la peor. El sol les daba de lleno. Y hay pocas acciones más molestas que abrir los ojos en estas situaciones. Acabó el posado para la mayoría de futbolistas, que se marcharon al restaurante donde quedaron a comer todos. Dani Rodríguez fue de los primeros en irse junto a Muriqi y Lato. Mientras, los jugadores de Baleares y los capitanes todavía debían aguantar un poco más. Se marcharon a un lugar un poco más alejado, lejos de la zona de prensa, para acabar con el acto.