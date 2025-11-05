Alfonso Díaz: "El entrenador es Arrasate y va a seguir siendo el técnico"

Alfonso Díaz tiene confianza en Jagoba Arrasate. El CEO de Negocio del Mallorca refuerza la posición del técnico, a pesar de haber empezado con un déficit de puntos tras las primeras once jornadas. Con nueve unidades, el equipo bermellón está empatado con el Valencia, que es quien marca el descenso. Díaz ha asegurado que, independientemente del resultado contra el Getafe, el entrenador de Berritatua continuará en el cargo: "El técnico es Jagoba y va a seguir siendo el técnico. Siempre se tiene confianza en todos los que estamos aquí. Hay que sacar esto adelante".

Sin embargo, el CEO de Negocio ha reconocido que no está siendo un buen año. "Por ahora no estamos bien. Es así. Como club y como institución seguimos creciendo. Todos. Hemos hecho unos años buenos y este no está saliendo como deseamos. Lo importante es ganar partidos y en eso estamos. Hay que seguir trabajando para darle la vuelta. Estamos centrados en eso”, afirma.

Alfonso Díaz cree que la situación del Mallorca cambiará: "Estamos convencidos de que tenemos que hacer las cosas mejor. Es evidente. No es la situación que queríamos, pero hay que volver a la versión del inicio de la temporada pasada y creo que estamos todos convencidos de que vamos a salir adelante".

Sobre el mercado de fichajes, dice que todavía es pronto. "Estamos a 5 de noviembre. Pablo Ortells y su equipo trabajan todos los días para tener todas las opciones posibles, ahora estamos centrados en sacar esto adelante", y añade: "Es una decisión que tiene que tomar la parte deportiva. Siempre trabajan en tratar de tener el mejor equipo. Vamos a ver si en el mercado creen que se necesita algo y ya está. Es 5 de noviembre y queda mucho".

La foto oficial del club ha sido el primer acto oficial con Dani Rodríguez después de la sanción de la entidad y de que Arrasate haya dejado de convocarlo por dos comunicados cargando contra el entrenador. "Es algo normal. Estamos con ellos todos los días. No hay nada diferente. Todo bien y correcto. Hay que seguir trabajando. Dani es un jugador más del equipo y está entrenando muy bien. El entrenador es el que decide", subraya.

Sobre el mensaje de Antonio Raíllo al acabar el partido contra el Betis pidiendo más esfuerzo defensivo, Alfonso Díaz le ha restado importancia. "Son declaraciones justo al finalizar el encuentro, Samu Costa también hizo. Hay que centrarse en lo se puede mejorar. Después de una derrota todos estamos dolidos. Hay que darle la vuelta y seguir trabajando", cierra.