El empate del Oviedo mantiene al Mallorca fuera del descenso

El Real Oviedo empató este lunes con Osasuna (0-0) en el Carlos Tartiere. Un resultado que tiene consecuencias directas para el Mallorca, que se mantiene fuera de los puestos de descenso.

La plantilla dirigida por Jagoba Arrasate, que logró salir de la zona roja tras su victoria en Sevilla (1-3, en la jornada 9), se sitúa ahora 17º en la tabla, pero con los mismos 9 puntos que el Levante (16º) y el Valencia (18º, en descenso), tras el empate en Son Moix frente al Levante (1-1) la semana pasada y la derrota de este domingo en La Cartuja ante el Betis (3-0).

El Mallorca está viviendo una temporada más que irregular, marcada por un mal inicio de Liga (solo sumó dos puntos en las primeras seis jornadas) y tras haber ganado solo dos veces en las 11 jornadas que se llevan disputadas en Primera División.

Le salva la diferencia de goles

El equipo de Jagoba Arrasate ha cerrado la jornada seis veces en puestos de descenso desde que arrancó la temporada, siendo colista en la primera jornada y en la octava (tras perder en Bilbao). En lo que llevamos de temporada, nunca ha estado entre los 15 primeros de la Liga y ha cerrado esta jornada 11 fuera de la zona roja porque el Valencia tiene peor diferencia de goles (-10), que el Levante (-5) y el Mallorca (-7).

Oviedo (8 puntos) y Girona (último, con 7) son los equipos que acompañarían al Valencia a Segunda si la Liga acabara hoy.

En la próxima jornada, los bermellones recibirán el próximo domingo al Getafe en Son Moix, en un partido que se presume clave para recuperar el pulso en la clasificación, y después del parón por selecciones visitarán al Villarreal.

Un triunfo bermellón ante el Getafe permitiría al Mallorca ganar dos semanas de tranquilidad, ya que los otros implicados en la zona baja tienee compromisos complicados en esta jornada 12: Girona-Alavés, Atlético-Levante, Athletic-Oviedo y Valencia-Betis.