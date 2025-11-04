Una derrota que hace mucho daño

Cuando Gil Manzano señaló el final del partido en La Cartuja, las caras largas no terminaban entre los jugadores del Real Mallorca. Habían tenido toda la segunda parte para asumir la derrota, consumada ya desde el minuto 40. La sensación de fragilidad mostrada por el equipo, el problema perenne de este curso y parte del anterior, al que Jagoba Arrasate no encuentra solución, volvió a quedar patente en un choque en el que el rival necesitó muy poco. Una derrota que hace daño por la manera de sufrirla y que mete el freno a los pequeños pasos positivos que había dado el equipo en el último mes.

«Me voy enfadado por todo, hemos dejado de hacer muchas cosas, hemos perdido la solidez defensiva», declaró Antonio Raíllo tras el partido. El cordobés, capitán del equipo, no se mordió la lengua y señaló los problemas que está atravesando el Mallorca. Y eso teniendo en cuenta que su nivel esta temporada ha experimentado un gran bajón respecto a la pasada.

Todo va más allá de los defensas. Es cierto que los dos centrales, al igual que Mojica, están a un nivel que dista a años luz de lo que pueden ofrecer. Pero el resto del equipo tampoco está ayudando.

Y es, tal y como dice el ‘21’ bermellón, que uno de los grandes males de este equipo es que ya no ofrece una sensación de cohesión al hacer las cosas sobre el campo, en especial en la faceta defensiva. En la búsqueda de recuperar aquello bueno que se consiguió en la primera vuelta del curso pasado (mayor agresividad en campo contrario, presión, ataques más fluidos, etc.), el Mallorca ha dejado de ser una coraza atrás para estar convirtiéndose en un equipo que se parte con extrema facilidad y en el que el sacrificio defensivo brilla por su ausencia en jugadores que no pueden permitirse hacerlo.

Este domingo, ante el Betis, Antony se aprovechó dos veces del mismo error para marcar un doblete y prácticamente sentenciar el partido: su marcador no tuvo ninguna ayuda. Mojica, que no destaca por «morder» al rival, se mostró muy contemplativo con el extremo brasileño.

Este se aprovechó primero de ello y después de que ni Morlanes, ni Darder ni Samu le cerraran los pasillos por dentro. Resultado: disparo desde fuera del área, más o menos parable, y gol. En el tercer tanto, el colombiano le dejó todo el pasillo para correr, pero su pase atrás se encontró con dos jugadores locales llegando en carrera (Fornals y Abde), sin oposición.

En banda izquierda, obviamente, está Jan Virgili. El joven jugador tiene todavía mucho por aprender. Pero, siendo el futbolista más desequilibrante de la plantilla, exigirle mayor trabajo defensivo, perdiendo así frescura a la hora de tener el balón, parece ilógico. De ahí que el costado izquierdo necesite una vigilancia que no se está dando.

Lo peor de todo, y lo que seguramente ha dolido más, es que entre el primer gol y el segundo el Mallorca ofreció una buena imagen. Tuvo mayor control de balón y recuperó más en campo contrario, pero continuó siendo inocente de cara a gol. Pero se deja tumbar muy rápido por el rival, algo que si no corrige pronto le va a conducir a un futuro muy malo.

El recado de Raíllo

«Por momentos cada uno hace la guerra por su cuenta», deslizó Raíllo. Este comentario, uno más dentro de la gran crítica que realizó el central, deja entrever que lo que quieren unos jugadores y otros no es lo mismo en el campo. Durante varias temporadas, la idea de juego se ha basado en defender por encima de todo. Algo que contrasta con la idea más «atrevida» de Arrasate, pero que este curso no está funcionando. El capitán bermellón, como ya dijo en una entrevista en este diario en el último parón, considera que se debe «volver a lo básico», reclamando mayor compromiso a sus compañeros.

Nueve puntos tras once jornadas es una cosecha muy escasa. De alguna manera, Arrasate debe conseguir rearmar el equipo para que vuelva a ser complicado de batir (ha empezado perdiendo en nueve de los once partidos, un dato terrible) sin descuidar el ataque, apoyándose en futbolistas como Virgili o Mateo Joseph, un paso por delante en cuanto a velocidad y hambre en el campo.